К концу года курс рубля может достигнуть уровня июня 2020 года

Новости

До трех увеличилось число погибших при пожаре в больнице Рязани 06:26
Россияне смогут автоматически получать соцвыплаты на госуслугах 06:15
В Рязани два человека погибли при пожаре в больнице 05:51
В ГИБДД прокомментировали идею снизить скорость движения в городах 05:29
Телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян до 5 млрд рублей 04:52
Госсекретарь США оценил шансы Украины вступить в НАТО 04:21
Вильфанд: Заморозки ожидают ряд регионов страны в ближайшие дни 03:59
Байден уведомил Конгресс об антитеррористических операциях США за рубежом 03:21
Постпред РФ в Вене призвал вернуться к СВПД по иранской ядерной программе 03:19
В Чили построили первый в Латинской Америке завод солнечной энергии 02:06
Ставка на аукционе за место на полет в космос с Безосом достигла $3,5 млн 01:59
В США мошенник выдавал себя в соцсетях за родственников Трампа 01:43
Армия Сирии уничтожила большую часть выпущенных Израилем ракет 01:22
Медведев не смог пробиться в полуфинал "Ролан Гаррос" 00:55
Бельгия снова смягчает ковидные ограничения 00:46
Роспотребнадзор: Пожилые люди легко переносят вакцинацию от COVID-19 00:45
SANA: Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку над Дамаском 00:33
В Мытищах экстренные службы ищут сбежавшего медведя 00:27
Захарова оценила слова Зеленского о новой форме сборной Украины 00:19
Собянин премировал всех соцработников в честь профессионального праздника 08.06.2021
Блинкен опроверг резкое заявление Зеленского по "Северному потоку-2" 08.06.2021
При взрыве гранаты в Харькове пострадали три человека 08.06.2021
Псаки не знает, зачем США ввели санкции против космической отрасли РФ 08.06.2021
Золотая монета "Двойной орел США" продана за рекордные 18,9 млн долларов 08.06.2021
Пушков оценил заявление о 50 годах подготовки Байдена к саммитам в Европе 08.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
09.06.2021 06:00
Рубрика: Экономика

К концу года курс рубля может достигнуть уровня июня 2020 года

Текст: Георгий Панин
На этой неделе рубль продолжает укрепляться, и уже достиг в паре с долларом максимального значения с июля прошлого года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева обозначила причины роста российской валюты и дала прогноз по ее курсу до конца года:

Фото: iStock
Минфин предложил расширить функционал приложений банков

- Спрос на нацвалюту во многом поддерживается ожидаемым повышением ключевой ставки Банка России на предстоящем заседании 11 июня.

Стоит сказать, что в условиях ускорившейся инфляции регулятор рассматривает в качестве основных сценариев увеличение ставки на 0,25 или 0,50 процентных пункта. Тогда как сохранение ставки на уровне 5 процентов представляется менее вероятным вариантом.

В настоящий момент Банк России ставит для себя задачу не допустить раскручивания инфляционной спирали. Особенно с учетом того, что цены в России демонстрируют устойчивый рост даже в тех сегментах, которые не зависят от внешних цен. В этих условиях участники рынка ожидают от ЦБ решительных действий, при этом ряд экспертов не исключают роста ключевой ставки до 6,5 процента до конца года.

И ситуация на рынке нефти в целом складывается благоприятно для курса рубля. Несмотря на наметившуюся на этой неделе коррекцию нефтяных цен, их уровень все еще остается довольно комфортным. И обеспечивает дополнительный приток долларовой ликвидности на внутренний валютный рынок.

Среднесрочные перспективы для нефтяного рынка также остаются весьма позитивными. По мнению ОПЕК+, до конца года дефицит предложения будет составлять примерно один миллион баррелей в сутки. А риски возникновения рыночного дисбаланса в случае роста добычи и экспорта нефти со стороны Ирана пока отсутствуют.

Между тем, нефтяные цены выглядят в настоящий момент несколько перегретыми. И поэтому на краткосрочном горизонте нельзя исключать развития коррекционного движения. В свою очередь, это может послужить препятствием для дальнейшего укрепления рубля.

Среди внешних факторов, которые могут оказать существенное влияние на динамику курса нацвалюты в течение июня, следует выделить заседания Европейского ЦБ (10 июня) и Федрезерва США (16 июня).

В последнее время от представителей Федрезерва стали все чаще звучать заявления, что в условиях более быстрого восстановления американской экономики существует необходимость начать дискуссию о корректировке темпов покупки облигаций.

Фото: iStock
В ЦБ прокомментировали сообщения о "дыре" в валютном балансе банков

Вместе с тем, вышедшие в прошлую пятницу данные по рынку труда оказались хуже ожиданий рынка. И, по мнению экспертов, ФРС вряд ли воспримет их как достаточные для корректировки денежно-кредитной политики в ближайшее время. Если по итогам заседания мягкая тональность комментариев Федрезерва не изменится, поддержка для условно рисковых валют, в том числе для рубля, сохранится.

Помимо этого, нельзя не упомянуть намеченную на 16 июня встречу президентов России и США, которая может определить вектор дальнейших двусторонних отношений. Если по итогам встречи удастся достичь договоренностей или как минимум взаимопонимания по вопросам повестки, то можно будет говорить о вероятном снижении санкционных рисков для России и рубля. В противном случае геополитическая премия в курсе российской валюты вновь может расшириться.

С учетом всех этих факторов, наш целевой диапазон по курсу USD/RUB на конец второго квартала составляет 71-75, а на конец 2021 года - 69-72.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

Роспотребнадзор: Пожилые люди легко переносят вакцинацию от COVID-19
Российские университеты вошли в международный образовательный рейтинг
Минздрав: "Спутник V" и "Спутник лайт" могут применяться для ревакцинации
Путин назвал героическим труд социальных работников во время пандемии
Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной
Что на самом деле мешает экономике РФ
Правительство разрешило небольшим аптекам продавать лекарства через интернет