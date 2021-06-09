Китай превратит знаменитый среди россиян курортный остров Хайнань в один из крупнейших международных торговых хабов.

Центральные власти КНР подготовили новый пакет мер по дальнейшему развитию зоны свободной торговли (ЗСТ) на Хайнане. Часть из них уже обнародована. Среди прочего это дальнейшее открытие финансовых рынков и либерализация трансграничного потока капитала.

Расширен список отраслей экономики, которые получат преференциальную поддержку: это индустрия онлайн-игр, технологии автономного вождения, разработка и производство новейшего медицинского оборудования. На подходе разработанный минкоммерции список еще из 28 мер, среди которых будут упрощение процедур торговли нефтью и нефтепродуктами и регистрации компаний, занимающихся импортом и экспортом технологий. Публикация нового перечня этих мер ожидается в ближайшее время, и это неудивительно, ведь именно в эти дни хайнаньская ЗСТ отмечает свое трехлетие.

Создание ЗСТ на Хайнане лично провозгласил председатель КНР Си Цзиньпин 13 апреля 2018 года. В том же году была определена "профориентация" этой двенадцатой по счету китайской ЗСТ: развитие сельхозтехнологий, авиа- и судостроения, телекоммуникаций, производства автомобилей на новых источниках энергии, а также создание транспортного хаба, связывающего Тихий и Индийский океаны. Режим зоны свободной торговли распространился на весь остров площадью 35,4 тысячи квадратных километров. В плане развития ЗСТ было определено, что на ее территории полностью сняты ограничения на присутствие иностранного капитала в селекционной деятельности по выведению новых сортов зерновых и овощей, а также по разработке и производству самолетов и судов. Центральные власти делегируют местной администрации полномочия по утверждению всех проектов в области телекоммуникации.

Очень скоро стало очевидно, что хайнаньская ЗСТ не ограничится очерченными в начале ее существования профильными сферами: центральные власти внедряют все новые и новые инициативы по ее развитию. Так, в июне 2020 года был опубликован список из 60 мер по поощрению предпринимательской деятельности в этой зоне. Он, в частности, предполагает освобождение от налогов и сборов на импорт оборудования и сырья, расширение до 100 тысяч юаней в год квоты для физических лиц на объем покупок в магазинах дьюти-фри. До 2025 года от корпоративных налогов освобождены доходы от иноинвестиций в сферы туризма, высоких технологий и инновационных услуг.

Все эти меры привели к взрывному росту присутствия иностранного капитала на Хайнане. За минувшие три года ЗСТ ежегодно демонстрировала кратный рост его притока. Если в 2019-м году Хайнань освоил иностранных инвестиций на 1,5 миллиарда долларов, то в 2020-му - уже на 3 миллиарда. Только в прошлом году на Хайнане было зарегистрировано более тысячи новых иностранных предприятий - в три раза больше, чем в 2019 году. Вдвое расширилась география источников иностранного капитала: сейчас в Хайнаньскую ЗСТ инвестируют более 80 стран, включая Россию. Ежегодно удваивается объем продаж в островных магазинах дьюти-фри: в 2019-м он составил 15 миллиардов долларов, в 2020-м - 30, а в нынешнем году, по прогнозу властей, вновь удвоится до 60 миллиардов.

Фото: Медиакорпорация Китая

Стремительно развивая внешнеэкономическую деятельность, остров не намерен отказывается от лавров "тропического рая": здесь по-прежнему будет развиваться и процветать туризм, заверил губернатор провинции Хайнань Фэн Фэй. По его словам, двери для российских туристов всегда широко открыты. Глава островной администрации напомнил, что в 2019 году остров посетили 330 тысяч туристов из России, это каждый четвертый из приезжающих на остров иностранцев. Губернатор выразил надежду на скорейшее восстановление регулярных международных пассажирских рейсов после окончания пандемии коронавируса и укрепление взаимодействия с Россией в сферах культуры, искусства, спорта, науки, техники и, конечно же, туризма.

Местные власти заверяют: бурный рост торговли и инвестиций, развитие соответствующей инфраструктуры и появление новых предприятий не испортят замечательной островной природы и не загрязнят прибрежных вод. На Хайнане жестко следуют установке, что экономическое развитие не должно идти в ущерб экологии. Развивая торговлю и экономику, остров остается общенациональным чемпионом по внедрению природоохранных мер.

Так, в сентябре 2019 года хайнаньская ЗСТ официально запретила инвестиции в энергоемкие производства с низкой добавленной стоимостью. Местная администрация пояснила, что запрет обоснован направленностью ЗСТ на развитие высокотехнологичных и экологически чистых производств, а также сельского хозяйства. С 1 декабря 2020 года Хайнань ввел запрет на продажи одноразовой тары из неразлагаемого пластика, одновременно проинвестировав 2,4 миллиарда юаней в строительство шести заводов по производству биоразлагаемого пластика. А с 2030 года Хайнань станет первым регионом КНР, который официально прекратит продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания частным лицам.