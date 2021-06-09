Китай задает миру новые тренды потребления

В последние годы самыми активными потребителями в Китае считаются молодые люди, родившиеся после 1995 года.

В стране появляется множество модных брендов, которые пользуются огромной популярностью у молодежи. Благодаря бурному развитию трансграничной электронной коммерции эти бренды активно завоевывают не только внутренний рынок, но и активно выходят на рынок глобальный.

"Слепая коробка" - это тип упаковки коллекционных фигурок, выходящих сериями. Внешний вид упаковки может быть очень разным, но фигурка обязательно должна быть спрятана в непрозрачный пакет. Загадочные коробки, в дизайне которых использованы элементы традиционной китайской культуры, трогают сердца и кошельки не только китайских, но и зарубежных потребителей.

"Сегодня Музей Гугун и многие другие музеи и организации, занятые в креативной индустрии, начали выпускать собственные "слепые коробочки" с коллекционными фигурками. Так, активно продаются загадочные коробки с письменными принадлежностями и рядом других забавных вещиц. Это очень привлекательная бизнес-модель"! "Я очень люблю ощущение загадочности, когда открываю "слепую коробку". Я уже пристрастилась к этому чувству ожидания и приятного удивления". "Я купила миньонов, Sonny Angel и многое другое. Всего и не перечесть! Когда открываешь коробку - всегда сюрприз"! - эти и им подобные отзывы можно прочитать в интернете об онлайн-покупках.

В 2020 году Государственный музей провинции Хэнань в городе Чжэнчжоу подогревал потребительский интерес к археологическим находкам с помощью "слепых коробок". Они стали популярными среди разных групп потребителей, потому что позволяют людям почувствовать, будто они сами вели раскопки и нашли копии бронзовых сосудов, золотых или серебряных слитков, а также другие культурные реликвии, обнаруженные археологами в разных регионах провинции Хэнань. "Слепые коробки" позволяют гостям музея найти собственные сокровища. Так, посетители могут бесплатно получить лоянскую лопатку, которая часто используется во время археологических изысканий. Даже если в "слепой коробке" нет культурных реликвий, посетители всегда находят небольшой подарок.

"Слепые коробки" музея распродаются быстро, за считаные часы. На аккаунте музея на портале Weibo можно увидеть огромное число комментариев с просьбой пополнить запасы и выпустить новую партию коробок. Спрос настолько высок, что "искателям сокровищ" каждый раз приходится ждать по 10-20 дней, чтобы просто попытать удачу и совершить долгожданную покупку.

Модный китайский бренд Pop Mart. Фото: Медиакорпорация Китая

Исторический музей провинции Шэньси в Сиане также представил серию "слепых коробок" в форме бронзовых сосудов и орнаментики бронзового века. Национальный музей Китая, Музей провинции Хэбэй, Музей Сучжоу и Музей Шанхая также выпустили свои "слепые коробки".

Благодаря трансграничной электронной коммерции "слепые коробки" начали выходить на зарубежный рынок. По данным "Доклада о тенденциях потребления в трансграничной торговле", в 2020 году онлайн-продажи китайских "слепых коробок" за рубежом показали огромный рост - 400 процентов по сравнению с предыдущим годом. Значительно повысилась узнаваемость ряда модных китайских брендов, таких как Pop Mart, 52 Toys и What The Farmer - Rabbit Bob. Эти забавные безделушки благодаря интернет-торговле поставляются в более чем 120 стран мира, включая Россию, США, Австралию, Канаду, Сингапур и др.

Кроме модных игрушек серии "сокровищ" включают косметику, предметы домашнего обихода, одежду и аксессуары и другие товары китайских брендов. Китайский косметический бренд Perfect Diary в 2020 году открыл сайт, ориентированный на зарубежных потребителей на китайском, английском, русском, японском и других языках.

Менеджер отдела зарубежного маркетинга платформ электронной коммерции Tmall и Taobao (корпорация Alibaba Group) Е Цзяньцю сообщил, что они уже помогли более тысяче известных в Китае брендов выйти на зарубежный рынок: "В последние годы отечественные товары, в особенности косметика, модные бренды, одежда и аксессуары, пользуются растущей популярностью среди зарубежных покупателей. Многие китайские бренды ускорили вывод за рубеж своей продукции с помощью платформ Tmall и Taobao. Эти компании анализируют тренды и предпочтения зарубежных потребителей, полностью проявляя преимущества китайского производства и цепочки поставок, что повышает узнаваемость китайских брендов в целом".

Бренд Pop Mart находит все большепоклонников в мире.

Пандемия увеличивает неопределенность в международной торговле, в этом контексте трансграничная электронная коммерция в качестве нового формата потребления становится важным стабилизатором импортно-экспортной торговли. Старший научный сотрудник мозгового центра цифровой экономики Ху Циму считает, что коммерция в соцсетях и стриминг в качестве одного из форматов электронной коммерции стимулируют развитие трансграничной электронной коммерции, становясь новым каналом выхода известных китайских брендов на зарубежный рынок: "Прежде всего это происходит благодаря огромному отечественному рынку, который является прекрасным полигоном для развития электронной коммерции. Так, в последние годы бурно развивается социальная коммерция. В 2020 году онлайн-трансляции стали модным и, главное, эффективным инструментом продаж. Помимо того, в последние годы мы приложили активные усилия для развития и распространения отечественных брендов".

Ху Циму также отмечает, что электронная коммерция помогает донести китайские культурные традиции и инновации до зарубежных потребителей: "Даже с чисто коммерческой точки зрения мы экспортируем уже не просто товар, ведь в нем есть культурная составляющая. На многих зарубежных выставках, показах и неделях моды появляется все больше элементов китайской культуры. Очевидно, что китайская культура влияет на мировую моду. Это демонстрирует рост совокупной государственной мощи КНР, культурные традиции и способности к инновациям".

Справка

По данным Государственного таможенного управления КНР, по итогам 2020 года экспорт трансграничной электронной коммерции Китая превысил 1,12 триллиона юаней (около 174,1 миллиарда долларов) и вырос на 40,1 процента в годовом выражении; а импорт - 570 миллиардов юаней (около 88,6 миллиарда долларов) с ростом на 16,5 процента.