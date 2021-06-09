Китай задает миру новые тренды потребления

Новости

В Мытищах экстренные службы ищут сбежавшего медведя 00:27
Захарова оценила слова Зеленского о новой форме сборной Украины 00:19
Собянин премировал всех соцработников в честь профессионального праздника 08.06.2021
Блинкен опроверг резкое заявление Зеленского по "Северному потоку-2" 08.06.2021
При взрыве гранаты в Харькове пострадали три человека 08.06.2021
Псаки не знает, зачем США ввели санкции против космической отрасли РФ 08.06.2021
Золотая монета "Двойной орел США" продана за рекордные 18,9 млн долларов 08.06.2021
Пушков оценил заявление о 50 годах подготовки Байдена к саммитам в Европе 08.06.2021
В Госдуме назвали утвержденный приговор Младичу политизированным 08.06.2021
Более тысячи стартапов смогут получить господдержку по технологиям ИИ 08.06.2021
МИД: Отношения России и Запада оказались в нулевой точке 08.06.2021
Минобороны опубликовало данные о коронавирусе в армии 08.06.2021
На форуме "Армия-2021" покажут научные разработки кадетов 08.06.2021
Белоусов поручил выделить в 2021 году субсидии на перевозку пассажиров в ДФО 08.06.2021
Стало известно, кто будет комментировать первые игры Евро-2020 08.06.2021
В ВКС скоро появятся летчицы-истребители 08.06.2021
Сын генерала Младича надеется на пересмотр пожизненного приговора 08.06.2021
В Петербурге не зафиксировали радиационных загрязнений окружающей среды 08.06.2021
Посол ЕС в России призвал "озеленить" отношения Москвы и Брюсселя 08.06.2021
В Мытищах медведь сбежал из частного гольф-клуба 08.06.2021
Зампред Банка России оценила риски отключения России от SWIFT 08.06.2021
Бастрыкин обсудил со следователями раскрытие коррупционных преступлений 08.06.2021
Володин счел декларативной статью украинской Конституции о защите языков 08.06.2021
Вертолет Airbus H145 впервые совершил полет на экологически чистом топливе 08.06.2021
В Apple Music стала доступна музыка в наивысшем качестве 08.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
08.06.2021 23:46
Рубрика: Экономика

Сюрприз внутри коробочки

Китай задает миру новые тренды потребления
Текст: Чжан Чжолинь
Российская газета - Спецвыпуск № 125(8476)
В последние годы самыми активными потребителями в Китае считаются молодые люди, родившиеся после 1995 года.
"Слепые коробки" Государственного музея провинции Хэнань. Фото: Медиакорпорация Китая "Слепые коробки" Государственного музея провинции Хэнань. Фото: Медиакорпорация Китая
"Слепые коробки" Государственного музея провинции Хэнань. Фото: Медиакорпорация Китая

В стране появляется множество модных брендов, которые пользуются огромной популярностью у молодежи. Благодаря бурному развитию трансграничной электронной коммерции эти бренды активно завоевывают не только внутренний рынок, но и активно выходят на рынок глобальный.

Фото: EPA/WU HONG
В Китае запретят иностранные школьные программы и репетиторов

"Слепая коробка" - это тип упаковки коллекционных фигурок, выходящих сериями. Внешний вид упаковки может быть очень разным, но фигурка обязательно должна быть спрятана в непрозрачный пакет. Загадочные коробки, в дизайне которых использованы элементы традиционной китайской культуры, трогают сердца и кошельки не только китайских, но и зарубежных потребителей.

"Сегодня Музей Гугун и многие другие музеи и организации, занятые в креативной индустрии, начали выпускать собственные "слепые коробочки" с коллекционными фигурками. Так, активно продаются загадочные коробки с письменными принадлежностями и рядом других забавных вещиц. Это очень привлекательная бизнес-модель"! "Я очень люблю ощущение загадочности, когда открываю "слепую коробку". Я уже пристрастилась к этому чувству ожидания и приятного удивления". "Я купила миньонов, Sonny Angel и многое другое. Всего и не перечесть! Когда открываешь коробку - всегда сюрприз"! - эти и им подобные отзывы можно прочитать в интернете об онлайн-покупках.

В 2020 году Государственный музей провинции Хэнань в городе Чжэнчжоу подогревал потребительский интерес к археологическим находкам с помощью "слепых коробок". Они стали популярными среди разных групп потребителей, потому что позволяют людям почувствовать, будто они сами вели раскопки и нашли копии бронзовых сосудов, золотых или серебряных слитков, а также другие культурные реликвии, обнаруженные археологами в разных регионах провинции Хэнань. "Слепые коробки" позволяют гостям музея найти собственные сокровища. Так, посетители могут бесплатно получить лоянскую лопатку, которая часто используется во время археологических изысканий. Даже если в "слепой коробке" нет культурных реликвий, посетители всегда находят небольшой подарок.

"Слепые коробки" музея распродаются быстро, за считаные часы. На аккаунте музея на портале Weibo можно увидеть огромное число комментариев с просьбой пополнить запасы и выпустить новую партию коробок. Спрос настолько высок, что "искателям сокровищ" каждый раз приходится ждать по 10-20 дней, чтобы просто попытать удачу и совершить долгожданную покупку.

Модный китайский бренд Pop Mart. Фото: Медиакорпорация Китая

Исторический музей провинции Шэньси в Сиане также представил серию "слепых коробок" в форме бронзовых сосудов и орнаментики бронзового века. Национальный музей Китая, Музей провинции Хэбэй, Музей Сучжоу и Музей Шанхая также выпустили свои "слепые коробки".

Благодаря трансграничной электронной коммерции "слепые коробки" начали выходить на зарубежный рынок. По данным "Доклада о тенденциях потребления в трансграничной торговле", в 2020 году онлайн-продажи китайских "слепых коробок" за рубежом показали огромный рост - 400 процентов по сравнению с предыдущим годом. Значительно повысилась узнаваемость ряда модных китайских брендов, таких как Pop Mart, 52 Toys и What The Farmer - Rabbit Bob. Эти забавные безделушки благодаря интернет-торговле поставляются в более чем 120 стран мира, включая Россию, США, Австралию, Канаду, Сингапур и др.

Представители Китая и США обсудили двустороннюю торговлю

Кроме модных игрушек серии "сокровищ" включают косметику, предметы домашнего обихода, одежду и аксессуары и другие товары китайских брендов. Китайский косметический бренд Perfect Diary в 2020 году открыл сайт, ориентированный на зарубежных потребителей на китайском, английском, русском, японском и других языках.

Менеджер отдела зарубежного маркетинга платформ электронной коммерции Tmall и Taobao (корпорация Alibaba Group) Е Цзяньцю сообщил, что они уже помогли более тысяче известных в Китае брендов выйти на зарубежный рынок: "В последние годы отечественные товары, в особенности косметика, модные бренды, одежда и аксессуары, пользуются растущей популярностью среди зарубежных покупателей. Многие китайские бренды ускорили вывод за рубеж своей продукции с помощью платформ Tmall и Taobao. Эти компании анализируют тренды и предпочтения зарубежных потребителей, полностью проявляя преимущества китайского производства и цепочки поставок, что повышает узнаваемость китайских брендов в целом".

Бренд Pop Mart находит все большепоклонников в мире.

Пандемия увеличивает неопределенность в международной торговле, в этом контексте трансграничная электронная коммерция в качестве нового формата потребления становится важным стабилизатором импортно-экспортной торговли. Старший научный сотрудник мозгового центра цифровой экономики Ху Циму считает, что коммерция в соцсетях и стриминг в качестве одного из форматов электронной коммерции стимулируют развитие трансграничной электронной коммерции, становясь новым каналом выхода известных китайских брендов на зарубежный рынок: "Прежде всего это происходит благодаря огромному отечественному рынку, который является прекрасным полигоном для развития электронной коммерции. Так, в последние годы бурно развивается социальная коммерция. В 2020 году онлайн-трансляции стали модным и, главное, эффективным инструментом продаж. Помимо того, в последние годы мы приложили активные усилия для развития и распространения отечественных брендов".

Фото: iStock
Как семья из Ростова стала экспертами по торговле на AliExpress

Ху Циму также отмечает, что электронная коммерция помогает донести китайские культурные традиции и инновации до зарубежных потребителей: "Даже с чисто коммерческой точки зрения мы экспортируем уже не просто товар, ведь в нем есть культурная составляющая. На многих зарубежных выставках, показах и неделях моды появляется все больше элементов китайской культуры. Очевидно, что китайская культура влияет на мировую моду. Это демонстрирует рост совокупной государственной мощи КНР, культурные традиции и способности к инновациям".

Справка

По данным Государственного таможенного управления КНР, по итогам 2020 года экспорт трансграничной электронной коммерции Китая превысил 1,12 триллиона юаней (около 174,1 миллиарда долларов) и вырос на 40,1 процента в годовом выражении; а импорт - 570 миллиардов юаней (около 88,6 миллиарда долларов) с ростом на 16,5 процента.

Экономика Товары и цены В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Путин назвал героическим труд социальных работников во время пандемии
Минздрав: "Спутник V" и "Спутник лайт" могут применяться для ревакцинации
Зампред Банка России оценила риски отключения России от SWIFT
Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной
В Германии с пониманием отнеслись к словам Путина о нежелании "кормить" Киев
Что на самом деле мешает экономике РФ
Правительство разрешило небольшим аптекам продавать лекарства через интернет