Образование

Когда подавать документы на поступление в профколледж?

"Сын хочет получить рабочую профессию. Семьей решили отправить его учиться в Минск, где живет наша старшая дочь. Подскажите, какие сроки подачи документов в профессиональные колледжи или лицеи? Мария Гурова, Московская область".

Министерство образования Беларуси в этом году изменило сроки проведения вступительной кампании для получения среднего специального образования. Они в основном продлены. Граждане Беларуси смогут подавать документы на дневное бюджетное отделение с 20 июля по 3 августа (ранее - с 20 по 31 июля). Документы от абитуриентов с общим средним, профессионально-техническим образованием (исключение - поступающие на специальности сельского хозяйства и водного транспорта), желающих поступить на очное (дневное, вечернее) или на заочку для получения образования на платной основе, ждут с 20 июля по 17 августа (ранее - по 18 августа). Жители других государств и лица без гражданства, желающие учиться за счет средств бюджета или на платной основе в соответствии с международными договорами Беларуси, смогут подать документы по 3 августа (ранее - по 31 июля).

Изменены и сроки проведения вступительных испытаний в учреждения среднего специального образования на дневную форму за счет средств бюджета и на платной основе. Они установлены с 4 по 8 августа (ранее - с 1 по 5 августа).

Транспорт

По каким новым маршрутам можно улететь из Минска?

"Недавно было заявлено о новых направлениях полетов из Беларуси в Россию. Какие это маршруты? Андрей Желков, Архангельск".

Национальная авиакомпания "Белавиа" запустила регулярный рейс в столицу Башкортостана Уфу, сообщили в пресс-службе компании: "Рейсы Минск - Уфа - Минск будут выполняться по понедельникам. Вылет из Минска в 0.10, прибытие в международный аэропорт Уфа - в 4.55. Обратный рейс из Уфы планируется в 6.20 с прилетом в столицу Беларуси в 7.05. Время для всех аэропортов указано местное". Дорога между Минском и Уфой займет 2 часа 45 минут.

В компании отметили, что Уфа стала третьим новым российским направлением, по которому "Белавиа" стала летать в этом месяце. Ранее компания начала выполнять рейсы в Екатеринбург и Самару. "Уфа - девятый регулярный маршрут "Белавиа" в Россию, доступный пассажирам в настоящий момент", - отметили в авиакомпании.

А с 11 июня появится больше возможностей у желающих улететь из Минска в Калининград. Прямые регулярные рейсы в самый западный областной центр России из столицы Беларуси запускает российская авиакомпания "СКОЛ". С 11 июня многоцелевые двухмоторные самолеты L-410 компании "СКОЛ", рассчитанные на 15 пассажиров, один раз в неделю (по пятницам) в 14.00 по минскому времени будут совершать вылеты из Минска в Калининград. Посадка в аэропорту Калининграда будет производиться в 16.10 по минскому времени. Стоимость билетов - от 7 тысяч российских рублей, детский - наполовину дешевле. По маршруту Калининград - Минск - Калининград также выполняет еженедельные рейсы российская авиакомпания Nordwind.

Здоровье

Нужна ли справка о вакцинации для отдыха в белорусской здравнице?

"Дочь сделала подарок ко дню рождения - купила нам с мужем путевку в белорусский санаторий. Нужна ли справка о вакцинации для отдыха в белорусской здравнице? Мы хотели вакцинироваться, но не успеваем - выезд через неделю. Елена Горошкова, Пенза".

Справка о вакцинации не обязательна, достаточно иметь при себе отрицательные результаты теста на коронавирус. А вакцинироваться, возможно, в скором времени можно будет и по приезде в здравницу. Министерство здравоохранения Беларуси предложило рассмотреть возможность оказания платной услуги вакцинации на базе санаторно-курортных организаций. Об этом сообщил недавно директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Беларуси Геннадий Болбатовский: "Я получил письмо от министра здравоохранения с предложением на платной основе проводить вакцинацию и предлагать эту услугу в санаторно-курортных учреждениях страны по договорам с учреждениями здравоохранения..."

Кстати, по состоянию на начало июня первую дозу вакцины против COVID-19 получили 6,1 процента населения Беларуси. 3,2 процента прошли полный курс вакцинации.

Развлечения

Как прокатиться на "Столичном экспрессе"?

"Работает ли в Минске Детская железная дорога? Много лет назад я, приехав в белорусскую столицу, катал на ней сына, ему очень понравилось. А сейчас мы с женой собираемся в гости к минским друзьям с пятилетней внучкой. Хотели бы и ей доставить удовольствие. Василий Трофимов, Краснодар".

Поезда Детской железной дороги имени К.С. Заслонова курсируют в этом году с мая по сентябрь. С июня по август поезда будут курсировать по средам, четвергам и пятницам с 11.00 до 14.14 и выполнять шесть рейсов, а по субботам и воскресеньям - с 11.00 до 16.47 (десять рейсов). В сентябре покататься на "Столичном экспрессе" можно по субботам и воскресеньям с 11.00 до 16.47. Поезд будет выполнять десять рейсов.