Комитет ГД одобрил запрет на публичную демонстрацию изображений нацистов

Законопроект был внесен в Госдуму в прошлом году группой депутатов во главе с председателями комитетов Еленой Ямпольской (по культуре) и Василием Пискаревым (по безопасности).

Запрет, согласно одобренной ко второму чтению версии, вводится на использование, в том числе публичное демонстрирование изображений руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала. По мнению депутатов, они оскорбляют многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. Авторы предлагают считать это экстремизмом.

Кроме того, к экстремистским материалам, согласно поправкам, могут отнести не только изображения, но и выступления руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала. Также речь идет о руководителях организаций, сотрудничавших с ними.

Исключение предлагается сделать для случаев, если при использовании изображений или выступлений "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма".

Елена Ямпольская в ходе рассмотрения проекта в первом чтении привела в пример случаи с продажей блузок и футболок с изображением Адольфа Гитлера и других нацистских вождей, а также марок с их лицами и бюстов фашистов. Кроме того, она назвала спекуляцией "разговоры о том, что запретят публикацию портретов вождей, к примеру, в учебниках".