Красная Армия в июне 1941-го: могла ли она первой ударить по немцам?

Есть версия, что Иосиф Сталин планировал 12 июня 1941 года нанести "превентивный удар" по армии Адольфа Гитлера. Так ли это на самом деле?

Действительно, на обороте листа 27 одного из рабочих документов Оперативного управления Генштаба Красной армии есть карандашные пометы, которые некоторые исследователи приводят в обоснование якобы "агрессивных намерений Кремля".

Это фраза "наступление начать", затем цифры "12" и "6" и внизу, по-видимому, незаконченное слово "на". Цифры "12" и "6" интерпретируют как 12 июня, и делают вывод о решении "напасть на Германию" уже в июне 1941 года.

При внимательном рассмотрении документа видно, что точки между "12" и "6" нет. Обозреватель "Родины" доктор философских наук Семен Экштут опровергает версию о "превентивном ударе" Красной Армии по фашистам реальными фактами.