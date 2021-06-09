Красная Армия в июне 1941-го: могла ли она первой ударить по немцам?

Действительно, на обороте листа 27 одного из рабочих документов Оперативного управления Генштаба Красной армии есть карандашные пометы, которые некоторые исследователи приводят в обоснование якобы "агрессивных намерений Кремля".
Это фраза "наступление начать", затем цифры "12" и "6" и внизу, по-видимому, незаконченное слово "на". Цифры "12" и "6" интерпретируют как 12 июня, и делают вывод о решении "напасть на Германию" уже в июне 1941 года.
При внимательном рассмотрении документа видно, что точки между "12" и "6" нет. Обозреватель "Родины" доктор философских наук Семен Экштут опровергает версию о "превентивном ударе" Красной Армии по фашистам реальными фактами.