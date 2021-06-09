КС РФ разъяснил порядок наказания осужденных-пациентов

Как следует из материалов дела, Яковлев отбывал срок в исправительной колонии в Свердловской области, когда у него был выявлен туберкулез, и больного перевели в лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) системы ГУ ФСИН России. Однако помещение на лечение не предполагает ослабления режима отбывания наказания, и когда у Яковлева обнаружили мобильный телефон (заключенным запрещено), то решили поместить в ШИЗО на 14 суток - эта мера предусмотрена статьей 115 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Однако Яковлев попытался оспорить наказание через суд - на том основании, что такой вид дисциплинарного взыскания применим лишь к осужденным, содержащимся в исправительных колониях и тюрьмах (пункт В).
Суды общей юрисдикции этот довод не приняли, и тогда Яковлев обратился в высшую юридическую инстанцию страны, попросив проверить статью 115 УИК РФ на соответствие статье 21 Конституции Российской Федерации: "Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию".
Судьи КС, вынося решение по данному делу, отметили, что право на охрану здоровья и медицинскую помощь, а также право на охрану достоинства личности распространяются и на лиц, которые лишены свободы в установленном законом порядке. При этом нахождение осужденного в ЛИУ не меняет его статуса и не освобождает от обязанности соблюдать порядок отбывания наказания.
- Режим содержания в ЛИУ является равным условиям лишения свободы в исправительном учреждении, из которого осужденный направлен для лечения, - указал КС. - Следовательно, аналогичным юридическим фактам, включая сопоставимые по тяжести нарушения условий отбывания наказания, не может даваться принципиально разная правовая оценка, влекущая неодинаковые правовые последствия.
При этом медики могут указать, что состояние здоровья осужденного не позволяет ему отбывать наказание в ШИЗО, однако сама мера при этом формально назначена. В дальнейшем этот факт может послужить основанием для ужесточения режима.
- Если отпадут медицинские противопоказания, ранее назначенное дисциплинарное взыскание подлежит исполнению исходя из принципов юридического равенства и справедливости, - указал КС. - Необходимость же оказания осужденному к лишению свободы медицинской помощи в стационарных условиях служит безусловным основанием для вынесения медицинского заключения о невозможности его помещения в штрафной изолятор.
Исходя из этих доводов, КС постановил, что статья 115 УИК не противоречит Конституции РФ, поскольку в системе действующего правового регулирования допускает применение к осужденным, находящимся в ЛИУ, мер взыскания и их правовых последствий, но обязывает при этом учитывать состояние их здоровья и необходимость лечения. Дело пересмотру не подлежит.
Яковлева в ШИЗО, кстати, тогда так и не поместили.