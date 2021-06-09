КС РФ разъяснил порядок наказания осужденных-пациентов

Помещать в штрафной изолятор осужденных, которые нуждаются в стационарном лечении, недопустимо. Однако во всех других случаях нарушения режима отбывания наказания наложение подобного взыскания не противоречит Конституции РФ. К такому выводу пришел КС РФ, изучив жалобу Алексея Яковлева.

Как следует из материалов дела, Яковлев отбывал срок в исправительной колонии в Свердловской области, когда у него был выявлен туберкулез, и больного перевели в лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) системы ГУ ФСИН России. Однако помещение на лечение не предполагает ослабления режима отбывания наказания, и когда у Яковлева обнаружили мобильный телефон (заключенным запрещено), то решили поместить в ШИЗО на 14 суток - эта мера предусмотрена статьей 115 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Однако Яковлев попытался оспорить наказание через суд - на том основании, что такой вид дисциплинарного взыскания применим лишь к осужденным, содержащимся в исправительных колониях и тюрьмах (пункт В).

Суды общей юрисдикции этот довод не приняли, и тогда Яковлев обратился в высшую юридическую инстанцию страны, попросив проверить статью 115 УИК РФ на соответствие статье 21 Конституции Российской Федерации: "Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию".

Судьи КС, вынося решение по данному делу, отметили, что право на охрану здоровья и медицинскую помощь, а также право на охрану достоинства личности распространяются и на лиц, которые лишены свободы в установленном законом порядке. При этом нахождение осужденного в ЛИУ не меняет его статуса и не освобождает от обязанности соблюдать порядок отбывания наказания.

- Режим содержания в ЛИУ является равным условиям лишения свободы в исправительном учреждении, из которого осужденный направлен для лечения, - указал КС. - Следовательно, аналогичным юридическим фактам, включая сопоставимые по тяжести нарушения условий отбывания наказания, не может даваться принципиально разная правовая оценка, влекущая неодинаковые правовые последствия.

Нахождение осужденного на лечении не меняет его статуса и не освобождает от отбывания наказания

При этом медики могут указать, что состояние здоровья осужденного не позволяет ему отбывать наказание в ШИЗО, однако сама мера при этом формально назначена. В дальнейшем этот факт может послужить основанием для ужесточения режима.

- Если отпадут медицинские противопоказания, ранее назначенное дисциплинарное взыскание подлежит исполнению исходя из принципов юридического равенства и справедливости, - указал КС. - Необходимость же оказания осужденному к лишению свободы медицинской помощи в стационарных условиях служит безусловным основанием для вынесения медицинского заключения о невозможности его помещения в штрафной изолятор.

Исходя из этих доводов, КС постановил, что статья 115 УИК не противоречит Конституции РФ, поскольку в системе действующего правового регулирования допускает применение к осужденным, находящимся в ЛИУ, мер взыскания и их правовых последствий, но обязывает при этом учитывать состояние их здоровья и необходимость лечения. Дело пересмотру не подлежит.

Яковлева в ШИЗО, кстати, тогда так и не поместили.