Культовый роман Мо Яня "Красный Гаолян" экранизирован дважды

Мо Янь - современный китайский писатель и первый лауреат Нобелевской премии по литературе из Китая (2012 год).

На его счету в общей сложности 11 романов, каждый из которых - увлекательное и самобытное отображение того или иного среза китайской жизни. Ряд его произведений переведены и опубликованы на русском языке. Так, романы "Страна вина" и "Устал рождаться и умирать" на русском языке вышли в 2012 году, а спустя год на русском появился и его роман "Большая грудь, широкий зад". Российские критики называют Мо Яня одним из самых глубоких писателей современного Китая.

За пределами Родины Мо Янь известен в первую очередь как автор романа "Красный гаолян". В 2000 году еженедельник Asiaweek включил "Красный гаолян" в рейтинг ста лучших китайских романов ХХ века.

Действие романа "Красный гаолян" развивается на рубеже 1920-1930-х годов на cеверо-востоке Китая. Девятнадцатилетнюю девушку Цзюэр родители насильно выдают замуж за больного проказой старика - владельца винокурни. Во время свадебной процессии один из носильщиков паланкина - молодой и отважный Юй - внезапно похищает невесту, спасая ее от нежеланного замужества. Молодые люди влюбляются друг в друга, а после таинственного убийства старика становятся хозяевами винокурни, где начинают заниматься производством гаолянового вина. Мирную жизнь прерывает вторжение японцев. Вместе с односельчанами Юй и Цзюэр встают на защиту родных гаоляновых полей.

Сцена из фильма "Красный гаолян", актриса Гун Ли. Фото: Медиакорпорация Китая

Первой экранизацией романа "Красный гаолян" стала дебютная режиссерская работа Чжана Имоу. Международная премьера фильма прошла в феврале 1988 года в ходе Берлинского кинофестиваля. Дебютным "Красный гаолян" стал и для известной китайской актрисы Гун Ли.

Первой экранизацией романа"Красный гаолян" стала дебютнаярежиссерская работа Чжана Имоу. Фото: Медиакорпорация Китая

Сразу же после своего выхода на экран фильм привлек огромное внимание публики не только в Китае, но и за рубежом. Для кинематографа Поднебесной выход "Красного гаоляна" ознаменовал новый этап в развитии, связанный с появлением так называемого пятого поколения китайских кинематографистов. А для зарубежного зрителя лента стала одним из первых современных произведений, позволяющих больше узнать о китайской культуре.

Фильм "Красный гаолян" - обладатель "Золотого медведя" Берлинского международного кинофестиваля, 1988 г.

Второй раз "Красный гаолян" был экранизирован в 2014 году. Телесериал по роману снял режиссер Чжэн Сяолун. В телевизионной постановке роль Цзюэр исполнила известная китайская актриса Чжоу Сюнь, однако такой популярности, как полнометражный фильм, сериал не обрел.