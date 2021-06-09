Лавров о саммите Россия - США: Для танго нужны двое

Российская сторона заинтересована в позитивных результатах встречи президента страны Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, но "для танго нужны двое". Об этом в ходе выступления на "Примаковских чтениях" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем заинтересованы в позитивных результатах саммита. Но, как говорится, для танго нужны двое, а если кто-то танцует брейк-данс, то это, наверное, уже сложнее получается", - сказал министр.

Встреча Путина и Байдена должна пройти 16 июня в Женеве.