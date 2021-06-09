Лавров: У РФ нет сверхдержавных амбиций и желания навязать свою повестку миру

У России нет сверхдержавных амбиций и желания распространить свою повестку на весь мир. Об этом на "Примаковских чтениях" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку. Нам уже давно понятно, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит", - сказал Лавров.

По его словам, нынешнее мироустройство является суммой договоренностей держав-победительниц во Второй мировой войне, и Москва будет возражать против попыток подвергнуть сомнению итоги этой войны.