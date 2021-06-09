Медведев: "Единая Россия" никогда не закончит свою деятельность, как КПСС

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что партия никогда не закончит свою деятельность, как КПСС, потому что она участвует в конкурентных в выборах и "отвечает перед людьми".

"Напомню, что КПСС никогда не отчитывалась... И в выборах практически ни с кем ни конкурировала. А мы каждый раз подтверждаем свое право на управление через выборные процедуры", - сказал он в ходе совместного заседания высшего и генерального советов "Единой России".

Медведев подчеркнул, что подходы и программа "Единой России" должны оказаться востребованными и получить высокие оценки избирателей. "В этом случае мы сможем продолжить ту работу, которую мы вели все эти пять лет", - сказал он.