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09.06.2021 17:03
Рубрика: Власть

Медведев рассказал, как решали внести изменения в пенсионное законодательство

Текст: Айсель Герейханова

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что принятые изменения пенсионного законодательства были непростым решением.

"Однако его нужно было принять, чтобы ежегодно повышать пенсии в будущем и гарантировать устойчивость финансовой системы страны. Мы тщательно проанализировали международный опыт. Большинство стран приняли такое решение раньше нас. И мы пошли на этот шаг осознанно", - рассказал он, выступая на совместном заседании высшего и генерального советов "Единой России".

Медведев подчеркнул, что важную роль в жизни страны играет формирование пенсионных прав граждан и системы социальной поддержки.

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Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Изменение пенсионного законодательства

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