Медведев рассказал, как решали внести изменения в пенсионное законодательство

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что принятые изменения пенсионного законодательства были непростым решением.

"Однако его нужно было принять, чтобы ежегодно повышать пенсии в будущем и гарантировать устойчивость финансовой системы страны. Мы тщательно проанализировали международный опыт. Большинство стран приняли такое решение раньше нас. И мы пошли на этот шаг осознанно", - рассказал он, выступая на совместном заседании высшего и генерального советов "Единой России".

Медведев подчеркнул, что важную роль в жизни страны играет формирование пенсионных прав граждан и системы социальной поддержки.