Медведев: У нас есть все, чтобы одержать уверенную победу на выборах в ГД

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, заявил, что у партии есть все, чтобы одержать уверенную победу над оппонентами на выборах в Госдуму.

"Впереди у всех непростая избирательная кампания, но в то же время у нас есть все, чтобы одержать уверенную победу, победу над нашими оппонентами", - сказал он на совместном заседании Высшего совета и Генсовета партии.

Медведев также подчеркнул, что ответственность перед избирателями, перед обществом - главный принцип всей деятельности ЕР.

"Этим принципом мы руководствуемся, когда работаем в Государственной Думе VII созыва, в правительстве, в законодательных органах, в нашей ежедневной партийной деятельности", - сказал он.

Медведев подчеркнул, что "Единая Россия" в отличие от других политических сил в прошлом году не ушла на самоизоляцию и направила все ресурсы на помощь людям.

"Партия организовала сбор средств для всех нуждающихся в виде пожертвований, членских взносов. Более 500 миллионов рублей направила на закупку защитных костюмов и средств индивидуальной защиты, продуктовых наборов медикам, реанимобилей. В ходе благотворительной акции "Помоги учиться дома" мы собрали более 500 тысяч компьютеров и планшетов для дистанционного обучения школьников из нуждающихся семей", - сказал он.

Медведев напомнил, что партии на съезде предстоит утвердить список своих кандидатов и принять предвыборную программу.