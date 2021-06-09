Мэр Флоренции стал гидом ради возвращения туристов

Власти Италии отчаянно пытаются преодолеть губительные последствия, которые оказала пандемия на туристический сектор страны. На него приходится 13 процентов от ВВП. Многие чиновники своим примером готовы наглядно продемонстрировать, что спасти "города искусств", страдающие от практически полного отсутствия путешественников, можно лишь благодаря новым, креативным инициативам.

К их числу принадлежит мэр Флоренции Дарио Нарделла. Он решился на экстравагантный шаг, чтобы вернуть долгожданных туристов и вдохнуть жизнь в город, находящийся под патронатом ЮНЕСКО. Ради оказания конкретной помощи 20 тысячам занятым в туриндустрии флорентинцам Нарделла намерен лично проводить экскурсии для иностранных гостей.

"Предлагаю себя в качестве гида, чтобы помочь семьям, живущим за счет туризма. Я найду немного свободного времени и готов сопровождать тех, кто захочет насладиться красотой нашего города. Прошу других известных флорентинцев сделать то же самое, чтобы перезапустить этот сектор. Жду вас с нетерпением во Флоренции", - подчеркнул градоначальник, который сразу от слов перешел к делу, согласившись провести по местным музеям французов.

Призыв мэра услышан. О готовности сопровождать иностранных туристов сразу заявили известные итальянские телеведущие Карло Конти и Кьяра Франчини. В подкрепление к этой эксклюзивной услуге городские власти также объявили о запуске проекта "Направление Флоренция плюс", в рамках которого туристам будут предоставлены скидки на проживание и доступ к различным мероприятиям. По расчетам создателей новой платформы, эта инициатива не только поможет Флоренции в эти нелегкие времена, но и сделает ее туристическим центром, представив в новом, ранее невиданном свете.

Но на этом город, подаривший миру Данте Алигьери и Никколо Макиавелли, останавливаться не собирается. В ближайшее время мэр отправится в турне по мировым столицам, включая Москву и Санкт-Петербург, чтобы просить помощи для восстановления Флоренции после коронавирусной пандемии. Градоначальник пообещал каждому спонсору гарантировать конфиденциальность и вручить наивысший знак признания - "золотой флорин", историческую флорентийскую монету.