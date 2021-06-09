Мэр Флоренции стал гидом ради возвращения туристов

К их числу принадлежит мэр Флоренции Дарио Нарделла. Он решился на экстравагантный шаг, чтобы вернуть долгожданных туристов и вдохнуть жизнь в город, находящийся под патронатом ЮНЕСКО. Ради оказания конкретной помощи 20 тысячам занятым в туриндустрии флорентинцам Нарделла намерен лично проводить экскурсии для иностранных гостей.
"Предлагаю себя в качестве гида, чтобы помочь семьям, живущим за счет туризма. Я найду немного свободного времени и готов сопровождать тех, кто захочет насладиться красотой нашего города. Прошу других известных флорентинцев сделать то же самое, чтобы перезапустить этот сектор. Жду вас с нетерпением во Флоренции", - подчеркнул градоначальник, который сразу от слов перешел к делу, согласившись провести по местным музеям французов.
Призыв мэра услышан. О готовности сопровождать иностранных туристов сразу заявили известные итальянские телеведущие Карло Конти и Кьяра Франчини. В подкрепление к этой эксклюзивной услуге городские власти также объявили о запуске проекта "Направление Флоренция плюс", в рамках которого туристам будут предоставлены скидки на проживание и доступ к различным мероприятиям. По расчетам создателей новой платформы, эта инициатива не только поможет Флоренции в эти нелегкие времена, но и сделает ее туристическим центром, представив в новом, ранее невиданном свете.
Но на этом город, подаривший миру Данте Алигьери и Никколо Макиавелли, останавливаться не собирается. В ближайшее время мэр отправится в турне по мировым столицам, включая Москву и Санкт-Петербург, чтобы просить помощи для восстановления Флоренции после коронавирусной пандемии. Градоначальник пообещал каждому спонсору гарантировать конфиденциальность и вручить наивысший знак признания - "золотой флорин", историческую флорентийскую монету.