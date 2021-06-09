К началу учебного года в вузах должны появиться цифровые проректоры. Часть вузов восприняла эту идею со скепсисом, а наиболее продвинутые уже давно прошли цифровую трансформацию. Зачем это нужно, что принесет цифровизация высшему образованию "РГ" рассказал ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров.

Михаил Абдурахманович, в Финансовом университете цифровой проректор уже есть. Не стал ли он по сути ИТ-директором?

Михаил Эскиндаров: Решение о введении в штатное расписание вузов должности проректора по цифровой трансформации - реакция на сегодняшние вызовы. Из-за COVID-19 вузам необходимо управлять большим портфелем проектов по цифровизации своей деятельности. Нужен руководитель, который бы взял на себя ответственность за результат таких проектов.

Но в будущем его важность неумолимо снизится. Во-первых, цифровые изменения станут для вузов эволюционными, а не революционными. Во-вторых, опыт реализации цифровых проектов получат другие руководители в вузах - проректоры по направлениям, деканы, руководители структурных подразделений.

Навыки управления цифровыми проектами обязательны для каждого руководителя в вузе. Уже сейчас мы видим, что наиболее эффективно цифровизируются те направления, где нецифровой руководитель является основным инициатором и идеологом изменений, а не остается заказчиком, созерцателем и критиком. Через 3-5 лет потребность в цифровом проректоре у вузов отпадет. Но для большинства университетов сейчас системное управление проектами по цифровой трансформации необходимо.

Как за решением кадровых вопросов не растерять смысл цифровой трансформации?

Михаил Эскиндаров: Для себя мы определили, что основной целью цифровой трансформации является переход к управлению вузом на основе данных. Оно должно быть на всех уровнях: от управления бюджетом университета до управления образовательной траекторией конкретного студента.

Качественный цифровой образовательный контент позволяет поддерживать высокий интерес к России как стране самореализации для IT-специалистов

Несмотря на то что мы храним и анализируем массивы информации об организации учебного процесса, финансах, кадровом составе как минимум за 15 лет, для полноценного анализа их недостаточно. Для системного сбора данных необходимо автоматизировать многие ключевые процессы, а это требует развития ИТ-инфраструктуры университета.

Первая дорожная карта цифровизации университета, утвержденная в 2018 году, была направлена на подготовку ИТ-инфраструктуры к цифровым преобразованиям. Сейчас уже ясно, что при формировании плана действий мы оказались правы. Это позволило нам без потрясений пережить "цифровой шторм" 2020 года. Новая дорожная карта цифровизации нацелена на поиск и анализ неочевидных смыслов в накопленных данных. Именно целеполагание должно отличать цифрового проректора от ИТ-директора.

Как вообще оцениваете цифровую зрелость отечественных вузов?

Михаил Эскиндаров: Сложно говорить обо всех вузах. На экстренных совещаниях весной 2020 года, которые проводил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, приходилось много удивляться как интересному опыту коллег, так и совершенно нелепым вопросам. Один вуз уже через две недели после того, как мы перешли на онлайн-обучение, спросил, а как найти интернет-провайдера, другой - доложил об освоении программы, которая позволит обучать студентов онлайн. Вопросы были и у столичных вузов, и у региональных - в зависимости от того, когда вуз приступил к цифровизации. Мы подошли к процессу заранее, цифровой проректор у нас был с 2018 года, а более 20 лет действует институт открытого образования, где мы использовали инструменты дистанционного обучения.

Пандемия заставила вузы пройти за год путь трансформации, который в спокойных условиях мы бы проходили 3-5 лет. На мой взгляд, вузы удовлетворительно сдали цифровой экзамен в 2020 году, сейчас уже важно готовиться к грядущей сессии, а не оттягивать этот процесс на последний день.

Должна ли быть единая модель цифрового университета?

Михаил Эскиндаров: Это невозможно сделать, у вузов разные проблемы, интересы и направления подготовки. Нельзя Финансовый университет сравнивать с МГТУ им. Н.Э. Баумана или с ПМГМУ им. И.М. Сеченова, это другие технологии, другой инструментарий, другие исследовательские платформы. У каждого вуза свое видение цифровизации, главное, чтобы она использовалась для развития как образовательного процесса, так и научных исследований. А всем быть по одному шаблону нереально.

Финансовый университет по федеральному проекту "Кадры для цифровой экономики" получил средства на разработку онлайн-программ для привлечения иностранцев в отечественный ИТ-сектор. Как идет эта работа?

Михаил Эскиндаров: В 2020 году мы совместно с IT-компаниями - лидерами рынка разработали 10 образовательных онлайн-программ по различным направлениям цифровой экономики. Программы были размещены на российской образовательной онлайн-платформе. Общее количество участников по ним превысило пять тысяч человек, из них не менее трех тысяч из-за рубежа. В основном из Индонезии, Индии, Вьетнама, Франции и Ирландии. Даже в условиях пандемии качественный цифровой образовательный контент позволяет поддерживать высокий интерес к России как стране самореализации для IT-специалистов. Наконец, большой интерес у иностранцев вызвали проведенные нами в Сербии и Германии хакатоны по искусственному интеллекту, большим данным и блокчейну, а также Зимняя школа по искусственному интеллекту.

Современная наука о финансах неотделима от цифровых технологий Фото: Пресс-служба Финансового университета при правительстве РФ

Университет проводил мониторинг цифровой грамотности научно-педагогических работников. Что он показал?

Михаил Эскиндаров: По заказу минобрнауки мы разработали специальную онлайн-платформу и провели мониторинг цифровой грамотности и готовности к использованию цифровых технологий в образовательном процессе более 20 тысяч работников вузов.

Это было уже по ходу перехода на реализацию программ онлайн-образования. Преподаватели по-разному отнеслись к нему. Одни считали, что расширение дистанционного обучения - очень важная форма образовательного процесса и надо ее расширять. Но их было немного. Другие считали, что можно использовать дистант только для освоения отдельных программ. Третьи категорически отвергали онлайн-обучение, полагая, что это разовый инструмент, а самым главным остается контакт учителя и ученика. Я отношусь к последним.

Навыки управления цифровыми проектами сегодня обязательны для каждого руководителя высшего учебного заведения

Наши преподаватели тоже сложно переходили на онлайн. Мы активно привлекали студентов для того, чтобы взрослые преподаватели осваивали программы. Если бы не волонтеры, мы не смогли бы обучить их оперативно.

Финансовый университет по федеральному проекту "Кадры для цифровой экономики" получил средства на разработку образовательных модулей программ высшего образования в интересах цифровой экономики. Какими будут модули?

Михаил Эскиндаров: Проект "Разработка образовательных модулей программ высшего образования в интересах цифровой экономики" успешно завершен в декабре 2020 года. Проектированию образовательных модулей предшествовала масштабная методологическая работа.

Разработана модель формирования ключевых компетенций цифровой экономики, обеспечивающая согласованность ключевых компетенций цифровой экономики с компетенциями Федеральных государственных образовательных стандартов. В рамках цифровых компетенций разработаны пять учебно-методических комплексов, обеспечивающих одновременное формирование ключевых компетенций цифровой экономики и компетенций, установленных ФГОС.

Также разработаны образовательные модули программ высшего образования в области технологического предпринимательства, направленные на формирование прикладных компетенций в области технологического предпринимательства в различных отраслях экономики в условиях цифровой экономики: в секторе информационно-коммуникационных технологий в условиях цифровой экономики; в секторе здравоохранения и наук о жизни; в секторе пищевой промышленности и сельском хозяйстве; в транспорте и логистике; в креативных индустриях; в сфере зеленых технологий и ресурсосбережении; в образовательном секторе; в социальном секторе.

Представлены методические рекомендации по включению цифровых модулей в образовательные программы высшего образования.

Как в связи с упором на "цифру" изменятся стандарты вузовского образования?

Михаил Эскиндаров: Скорее всего не изменятся, максимум - дополнятся новыми компетенциями, связанными с цифровизацией образовательной деятельности.

В собственные образовательные стандарты университета мы вводим новую универсальную цифровую компетенцию, которая сводится к способности выпускника использовать информационные ресурсы и информационно-коммуникационные технологии для достижения целей, связанных с профессиональной деятельностью, участием в жизни общества.

Каким образом будут внедрять цифровые навыки в программы высшего образования?

Михаил Эскиндаров: Сами цифровые компетенции подразделяются на несколько уровней. Уровень универсальной компетенции - это уверенный (продвинутый) пользователь информационных систем и продуктов. Универсальная цифровая компетенция должна быть внедрена во все образовательные программы всех направлений подготовки без исключения.

Уровень общепрофессиональной компетенции - это подготовка аналитика системы. Общепрофессиональные цифровые компетенции интегрируются в образовательные программы конкретного направления подготовки. И наконец, уровень профессиональной компетенции (уровень профессии) - это исследователь и создатель информационных систем. Профессиональные цифровые компетенции необходимо внедрять в образовательные программы в зависимости от вида профессиональной деятельности (например, в образовательные программы по направлениям подготовки "Прикладная информатика", "Мехатроника и робототехника", "Бизнес-информатика").

Молодые финансисты в будущем непременно обеспечат рост золотого запаса нашей страны. Фото: Пресс-служба Финансового университета при правительстве РФ

Перед актуализацией образовательных программ и внедрением в них цифровых компонентов необходимо определиться - кого мы готовим? Пользователя, аналитика или профессионала-создателя? Только после ответа на этот вопрос необходимо приступать к перепроектированию и архитектуры образовательных программ, и содержания учебно-методического обеспечения.

Механизмы интеграции "цифры" в образовательные программы - через актуализацию содержания дисциплин и использование современных технологических решений, усиление практико-ориентированности и взаимодействия с индустриальными партнерами программ.

И очень важный момент - нельзя забывать о соответствующем повышении квалификации и стажировках в реальном секторе экономики ведущих преподавателей.

Как преподаватели реагируют на цифровизацию их деятельности?

Михаил Эскиндаров: По-разному, многим сложно перестроиться. Когда началась пандемия, мы создали волонтерские группы из студентов, которые помогали преподавателям оперативно осваивать программы, необходимые для образовательной деятельности. Эти волонтеры сыграли большую роль в том, что переход на онлайн-образование прошел без проблем.

Как учить профессиям, которых нет? Сейчас на пике популярности гейм-дизайнеры, дата-инженеры, которых никто не учил несколько лет назад.

Михаил Эскиндаров: Задача высшего образования все-таки не в том, чтобы учить конкретным навыкам, востребованным сегодня или завтра, а в том, чтобы готовить выпускников к тому, чтобы они могли самостоятельно сформировать те компетенции, которые будут становиться востребованными в течение их профессиональной жизни.

Конечно, сегодня невозможно учить студентов только по учебникам. Просто потому, что технологии развиваются намного быстрее, чем выходят книги. И дата-инженеров, и специалистов по машинному обучению, и робототехнике можно научить, только вовлекая студентов и преподавателей в проекты по созданию таких систем. Наш опыт показывает, что именно проекты дают студентам не только конкретные компетенции, но и способность находить решение новых задач, таких задач, которые вчера еще никто не решал.

Будущее очевидно: цифровые технологии будут активно проникать во все отрасли. Наибольший потенциал, конечно, там, где еще много ручного рутинного труда. Ведь автоматизированы еще далеко не все отрасли и не все процессы. Может показаться нонсенсом, но в сельском хозяйстве ручной труд в XXI веке еще составляет до 50% затрат. Внедрение цифровых технологий приведет к снижению потребностей в тех или иных специалистах и, возможно, исчезновению отдельных специальностей.

Как в своей работе вуз использует искусственный интеллект (ИИ)?

Михаил Эскиндаров: Финансовый университет уже больше 15 лет накапливает цифровые следы об обучении каждого студента. Они используются для анализа результатов прошедшего обучение, но уже сейчас идет активная работа по предсказанию будущих проблем в обучении студентов на основе сохраненных данных.

За время использования дистанционных технологий в пандемию цифровые следы пополнились информацией, содержащей не только сведения об оценках студентов, но и о каждом занятии. С возвращением к очному обучению практика фиксации данных обо всех занятиях сохранилась.

Уже несколько лет в университете используется разработанная нами система мониторинга вовлеченности студентов на основе анализа видеопотоков с камер в аудиториях. Сразу видно, насколько студентам интересно учиться, можно при необходимости оперативно корректировать учебный процесс. Не "тушить пожары", когда появляются сложности, а предупреждать проблемы в учебном процессе.

Очевидно, что задачи анализа цифровых следов нужно трансформировать из задач узкой группы людей в повседневные задачи каждого сотрудника, отвечающего за приятие любых решений, как в области учебного процесса, так и вуза в целом. В целевой модели каждое ответственное лицо должно быть обеспечено самостоятельным непосредственным доступом к данным, необходимым для анализа и последующего приятия решений, а также должно обладать необходимыми компетенциями по работе с данными.

Какие направления обучения могут стать лидирующими в перспективе 5-10 лет?

Михаил Эскиндаров: Наиболее активно сейчас развиваются направления обучения, связанные с применением искусственного интеллекта и других цифровых технологий в тех отраслях, где еще вчера это казалось нереальным. Наиболее интересные проекты сейчас реализуются там, где среда сложна и переменчива: в системах обработки языка, компьютерного зрения в сельском хозяйстве и на транспорте, в системах медицинской диагностики.

В банках на основе технологий искусственного интеллекта активно развиваются не только системы кредитного скоринга и борьбы с мошенничеством, но и средства и способы взаимоотношений с клиентами - и это гораздо важнее. Уже 20 процентов клиентов банков не только не хотят ходить в отделения, чтобы совершать операции, но им кажется не очень удобным и использование интернет-банка и мобильных приложений - они хотят разговаривать с банковским интеллектуальным помощником. И банки активно внедряют таких помощников: Тинькофф Банк развивает своего "Олега", у "Сбера" помощник называется "Салют". Обозначенные разработки пока неидеальны, но фактически они являются "ведомыми", отвечают на вопросы клиентов, но не способны развивать беседу.

В Финансовом университете ведутся передовые исследования по технологиям анализа больших графов, на основе которых интеллектуальный помощник "Сбера" уже способен вести и направлять беседу по определенным тематикам с учетом эмоционального настроя собеседника, подводя клиентов к осознанному приобретению действительно необходимых им продуктов и позволяя максимально быстро и эффективно решать возникающие проблемы, задав минимальное количество вопросов.

Вы упомянули еще и сельское хозяйство.

Михаил Эскиндаров: В АПК идет серьезнейшая революция. Начался переход к точному земледелию, применению роботов и интеллектуальных систем в животноводстве и растениеводстве. Мы совместно с ведущим федеральным научным агроинженерным центром (ВИМ) ведем прикладные исследования в области роботизированного сбора и сортировки урожая, использования дронов для прогнозирования урожайности и внесения удобрений. Все это стало возможно благодаря развитию технологий компьютерного зрения. Наш робот для сбора яблок, в котором система компьютерного зрения разработана специалистами Финансового университета, способен находить 96% урожая. Для сравнения: при ручном сборе урожая до 40% плодов остается висеть на деревьях до заморозков и просто пропадает.

В медицине роботы, основанные на искусственном интеллекте, уже работают в больницах, ставят диагнозы, проводят сложнейшие операции с точностью, недоступной человеку.

Благодаря машинному обучению значительно трансформируется транспорт, включая транспортную инфраструктуру, развиваются беспилотные автомобили, интегрированные в городскую среду, работающие в единой системе с умными светофорами.

Технологии искусственного интеллекта в значительной степени трансформируют промышленное производство, строительство, коммунальное хозяйство, недвижимость.

Сейчас очень интересное время - время первых и быстрых побед искусственного интеллекта, возможность эффективной оптимизации сложных и рутинных операций, требующих длительного и зачастую тяжелого труда.