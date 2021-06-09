В Сирии подорвался российский бронеавтомобиль, один военный погиб

Один российский военнослужащий погиб, еще трое госпитализированы в результате подрыва бронеавтомобиля в сирийской провинции Хасеке. Об этом в среду вечером проинформировали в Министерстве обороны РФ.

"9 июня при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции в провинции Хасеке Сирийской Арабской Республики произошел подрыв бронеавтомобиля на неустановленном взрывном устройстве", - говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что жертвой взрыва стал один российский военнослужащий - он от полученных травм скончался. Кроме того, следовавшие вместе с ним в автомобиле еще три военнослужащих РФ госпитализированы. В местном госпитале им оказали необходимую медпомощь".

Отмечается, что в настоящее время жизни пострадавших от взрыва ничего не угрожает.

В Минобороны добавили, что ведомство окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку.