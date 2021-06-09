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09.06.2021 22:52
Рубрика: В мире

Монахиня в США растратила более 800 тысяч долларов на азартные игры

Текст: Максим Макарычев

Монахиня в США призналась, что растратила огромную сумму на пристрастие к азартным играм. По данным федеральной прокуратуры, женщина за десять лет присвоила 835 тысяч долларов из католической школы в Калифорнии для финансирования своей игромании.

Фото: Depositphotos.com
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79-летняя сестра Мэри Маргарет Кройпер, в прошлом директор католической школы Святого Джеймса в Торрансе, штата Калифорния, использовала плату за обучение и пожертвования для субсидирования расходов на азартные игры в казино и платежей по кредитным картам, заявили представители местной полиции. Кройпер, которая дала обет (нестяжания) бедности в 18 лет и провела 59 лет в религиозном ордене, сказала в своем соглашении о признании вины, что она начала переводить деньги на свой личный счет со счета школьных пожертвований и пожертвований на сберегательный счет, который финансировал расходы на жизнь монахинь в школе, чтобы впоследствии тратить деньги на азартные игры.

По словам сотрудников прокуратуры, Кройпер признала, что она фальсифицировала ежемесячные и годовые отчеты школьной администрации, чтобы скрыть свое мошенническое поведение, и "успокаивала школу Сент-Джеймс и администрацию, заставляя их поверить в то, что финансы школы должным образом учитываются, а ее финансовые активы должным образом защищены", Это, как отмечает Guardian, в свою очередь, позволило обвиняемой сохранить доступ и контроль над финансами и счетами школы и, таким образом, продолжить работу по мошеннической схеме.

В заявлении для Washington Post адвокаты Кройпера сообщили, что монахиня "очень раскаивается" и "сожалеет о причиненном ей вреде обществу". "Как только она столкнулась с проблемой, она взяла на себя полную ответственность за то, что она сделала, и она полностью сотрудничала с правоохранительными органами и архиепископией", - говорится в заявлении адвокатов, отметивших, что подзащитная "страдает психическим заболеванием в виде игромании". Мошенническая схема была раскрыта в ходе проверки после того, как Кройпер вышла на пенсию в 2018 году. Прокуроры заявили, что она также проинструктировала школьных сотрудников "изменить и уничтожить финансовые записи". Кройпер должна предстать перед судом 1 июля, ей грозит до 40 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

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