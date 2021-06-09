"Московская арт-премия" объявила о старте приема заявок

В медиацентре парка "Зарядье" представители экспертного состава второй "Московской арт-премии" рассказали об ее условиях и сроках проведения в нынешнем году. Так, призовой фонд составит 33 миллиона рублей, а налогом денежные призы теперь облагаться не будут.

Руководитель премии Иван Лыкошин отметил, что заявку на соискание награды надо успеть подать до 30 июня. Заполнить онлайн-форму на официальном сайте художник может не только самостоятельно - вместо него это могут сделать институции, если времени на этот этап не хватает.

К участию допускаются произведения, созданные с 1 января 2020 по 1 апреля 2021 года. Награждение проводится в пяти номинациях: "Изобразительное искусство", "Литература", "Театр", "Кино" и "Музыка". Директор парка "Зарядье" Иван Демидов добавил, что видеоарты принимаются в номинации "Кино", а архитектурные проекты - в номинации "Изобразительное искусство".

Призовой фонд премии с прошлого года остался неизменным - 33 миллиона рублей. В каждой номинации за первое место присуждается три миллиона рублей, за второе - два миллиона, за третье - один миллион. Также существует Гран-при в размере трех миллионов рублей.

И все же теперь размер премии станет больше: с этого года призы освобождаются от налога. "Художники будут получать полнокровные деньги. Это абсолютная победа", - заявил Демидов.

Как отмечает Лыкошин, ключевой критерий премии, проект, должен быть связан со столицей: в Москве, о Москве, для Москвы. Победителей определит экспертный совет - директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, директор сети "Москино" Наталья Мокрицкая, директор парка "Зарядье" Иван Демидов, заместитель председателя Союза театральных деятелей Дмитрий Мозговой, писатель и критик Михаил Визель, художественный руководитель театра "Практика" Марина Брусникина и другие деятели культуры.

В прошлом году на соискание премии было подано 800 заявок. Самое большое количество - в номинации "Изобразительное искусство и архитектура". Это были как отдельные произведения - инсталляции, скульптуры, картины, - так и выставочные проекты. Количество заявок по убыванию в остальных номинациях распределилось следующим образом: "Музыка", "Литература", "Театр", "Кино".

В номинации "Кино" участвовало только 50-52 заявки. "Это немного, - отмечает директор МАММа Ольга Свиблова. - Тем более, если учесть, что среди них было и игровое, и документальное кино, и короткий, и полный метр". А вот Наталья Мокрицкая ожидает, что "недостатка в арт-кино в этом году не будет". Жюри "ждет талантливого кино, сделанного с любовью и симпатией".

Демидов пообещал, что в этом году, как и в прошлом, в "Зарядье" ко Дню города оформят выставку с работами номинантов.

Итоги премии подведут в начале ноября 2021 года. Церемонию вручения организаторы надеются провести в офлайн-формате, а не дистанционно.