На ЦИПР пройдёт финал первого в РФ хакатона по Искусственному интеллекту

В рамках конференции ЦИПР-2021 впервые пройдёт всероссийский конкурс разработчиков в сфере искусственного интеллекта "Хакатоны ИИ", а также главный региональный хаб полуфинала всероссийского конкурса "Цифровой Прорыв. Медицина, здравоохранение, наука". Оператором мероприятия выступила президентская платформа "Россия - страна возможностей", а организатором - Министерство экономического развития России и Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Награждение победителей пройдёт в первый день конференции ЦИПР-2021.

Проект нацелен на генерацию решений участников хакатонов для развития российского бизнеса и государственного сектора. Конференция ЦИПР-2021 не только станет площадкой подведения итогов первой цифровой пятилетки и определения планов на следующие пять лет развития "цифры" в России, но и полигоном для внедрения новых форматов развития технологий в рамках федеральных проектов "Цифровой экономики".

"Хакатоны ИИ" и главный региональный коворкинг полуфинала всероссийского конкурса разработчиков "Цифровой прорыв. Медицина, здравоохранение, наука" будут запущены в Нижнем Новгороде 18 июня 2021 года. Соревнование пройдёт на футбольном стадионе международного класса "Нижний Новгород". 19 июня участники хакатона займутся разработкой решений, 20 июня организаторы оценят результаты и отберут лидирующие команды.

"В этом году Нижнему Новгороду исполняется 800 лет. Эта дата не просто праздник. Юбилей даёт возможность для новых проектов развития. В событийный программе более 150 мероприятий. Особое внимание мы уделили активностям для IT-сообщества. Нижегородская область - один из регионов-лидеров в сфере развития цифровых технологий и постоянно укрепляет свои позиции. В июне 2021 года Нижний Новгород на неделю станет столицей цифровой экономики благодаря сразу трём ключевым событиям национальной программы. Для этого мы задействовали ключевые городские площадки, включая стадион "Нижний Новгород". Призываю разработчиков принять участие в соревнованиях! Ждём вас на ЦИПР", - сказал Глеб Никитин.

Торжественная защита кейсов и награждение победителей пройдёт 23 июня в рамках первого дня конференции ЦИПР-2021 в Первом павильоне Нижегородской ярмарки. 24 и 25 июня для участников хакатонов и гостей конференции ЦИПР-2021 пройдут лекции по искусственному интеллекту.

"Конкурс разработчиков является наиболее эффективным и одновременно зрелищным инструментом популяризации и развития искусственного интеллекта. "Хакатоны ИИ" должны выполнить две задачи: выявить наиболее перспективные идеи развития искусственного интеллекта в рамках федерального проекта, а также помочь талантливым специалистам проявить свои возможности в рамках конференции ЦИПР-2021", - сообщила сооснователь ЦИПР Ольга Пивень.

VI ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" состоится 23-25 июня 2021 года в одном из крупнейших деловых и торговых центров России - Нижегородской Ярмарке. Участники конференции подведут итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсудят сценарии развития технологий в стране до 2025 года, выделив ключевые тренды и определив необходимые шаги для достижения целей второй технологической пятилетки.

Организатором конференции является компания "ОМГ". Стратегическими партнерами ЦИПР являются Госкорпорация Ростех, холдинг "Росэлектроника", Госкорпорация Росатом, Департамент информационных технологий города Москвы, организация "Цифровая экономика". Мероприятие традиционно проходит при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического развития РФ, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и Правительства Нижегородской области.

ВИП партнер: ПАО "Ростелеком". Официальные партнеры: ОАО "РЖД", ПАО "Промсвязьбанк", венчурный фонд VEB Ventures, Group-IB, ПАО "Мегафон", Sitronics Group, NtechLab, компания-разработчик МойОфис, ФБУ "Нижегородский ЦСМ", НПО КРИСТА, Intel. Официальный банк Конференции - АО "Россельхозбанк". Партнеры конференции: Национальный Центр Информатизации, холдинг "Швабе", МаксимаТелеком, "Открытая мобильная платформа", компания БФТ, АО "НПП "Исток" им. Шокина", 3LOGIC GROUP Партнеры панельной дискуссии: "Газпром нефть", iHerb, АРПП "Отечественный софт", Цифровой туристический сервис RUSSPASS. Экспоненты: АО "Почта России", "РЕД СОФТ", Huawei, СОНЕТ, DEAC, "Яхонт", Лаборатории информационных технологий, Центр "Моспром".

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ЦИПР (Цифровая Индустрия Промышленной России) - одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации Национального проекта "Цифровая Экономика". В 2020 году ЦИПР посетило более 3 000 участников из 14 стран и свыше 25 000 человек смотрели трансляции сессий через сайт конференции, YouTube-канал, а также платформу IVI. В рамках первой волны пандемии Covid ЦИПР организовал серия онлайн-сессий ЦИПР Дома, которые прошли в мае-июле 2020 года. Суммарное количество просмотров четырех онлайн-сессий на платформах YouTube и "Одноклассники" превысило 1 млн.

Узнать подробнее о хакатонах и забронировать себе место на стадионе "Нижний Новгород" можно по ссылкам: "Цифровой Прорыв - Health&Science", Первый хакатон по ИИ.

Материал предоставлен: Пресс-служба конференции ЦИПР

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