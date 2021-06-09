На исторических факультетах МГУ и БГУ прошли первые защиты магистерских работ на двойной диплом

На минувшей неделе в комбинированном онлайн- и офлайн-форматах прошли защиты трех магистерских диссертаций по международной российско-белорусской образовательной программе "История белорусской диаспоры", которая подразумевает получение сразу двух дипломов - исторических факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова и Белорусского госуниверситета.

Анна Близнюк и Роман Зубачев до сих пор не верят, что у них есть диплом МГУ. Роман Щербенков

В Москве на защите в качестве гостей присутствовали представители научного сообщества России и Беларуси, депутаты, журналисты, представители национальных диаспор. Оценивали работы студентов сразу две государственные экзаменационные комиссии - в Минске и Москве. И это тоже было в новинку.

- По существу, это первый опыт защиты магистерских работ в онлайн-режиме в рамках нашего Союзного государства, - открывая заседание, отметил председатель Государственной экзаменационной комиссии БГУ, академик-секретарь НАН Беларуси, профессор Александр Коваленя.

- Это и есть те скрепы, о которых очень много говорится, и сегодня мы можем предъявить этот очень мощный факт нашему сообществу, - добавил его визави, председатель Государственной экзаменационной комиссии МГУ академик РАО, председатель ФНКА Белорусов России Сергей Кандыбович.

Декан истфака БГУ профессор Александр Кохановский подчеркнул, что первый выпуск совместной образовательной программы является очень важным событием не только для исторических факультетов БГУ и МГУ, но и для российско-белорусских отношений в целом: "Сегодняшняя защита магистерских работ становится историей, а ее выпускники уже вносят вклад в историческую науку. Первые - это всегда первые".

Каждая из работ, которую представили магистры, по-своему уникальна. Особый интерес у научного сообщества в Москве вызвали работы белорусских студентов Анны Близнюк и Романа Зубачева. Ребята на основе новых архивных материалов и собственных полевых исследований изучили деятельность белорусов в Австрии и специфику переселения белорусов в Калининградскую область. А белорусы дали высокую оценку работе россиянки Екатерины Патриной, которая исследовала деятельность белорусских национально-культурных общественных организаций Карелии.

Как отметила научный руководитель магистерских работ с российской стороны, замдекана исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель лаборатории истории диаспор и миграций Оксана Солопова, за время учебы студенты получили уникальный набор знаний и компетенций, проявили усердие, способности, по результатам учебной, научной и общественной работы получали повышенную государственную академическую стипендию.

- Каждая из написанных работ не просто может, но должна быть продолжена в рамках написания кандидатских диссертаций, это важно для развития исторической науки, диаспороведения, - подчеркнула Оксана Солопова.

Все магистерские работы получили оценку "отлично". При этом при их обсуждении возник вопрос: по какой системе оценивать работы? В России пятибалльная, а в Беларуси десятибалльная шкала. В результате в дипломе БГУ будет стоять оценка исходя из 10 баллов, а в дипломе МГУ из пяти баллов.

Подводя итоги защиты, и.о. декана исторического факультета МГУ профессор Лев Белоусов пошутил, что это был первый блин и он вышел совсем не комом.

- Мне кажется, что у нас получились вполне зрелые специалисты, которые достойны звания выпускников МГУ и БГУ, - подчеркнул Лев Белоусов. - Кроме того, сегодняшняя защита - это свидетельство правильного пути, на который мы с вами встали. Этот путь был тернистый и сложный, особенно вначале, когда приходилось согласовывать документы и преодолевать преграды, но тем не менее сегодняшняя защита показала, что надо это дело продолжать и расширять наше сотрудничество. Поздравляю нас всех с первыми ласточками, которые вылетели из нашего общего гнезда.

Совместная магистерская программа истфаков МГУ и БГУ оказалась крайне востребованной

Своими впечатлениями с "СОЮЗом" поделился и один из гостей, доктор исторических наук, профессор РАН, член Комитета Госдумы РФ по образованию и науке Алексей Загребин.

- Когда мы видим, как два ведущих вуза нашего Союзного государства работают вместе и получают очень достойные результаты в виде магистерских работ, это очень яркий и весомый пример сотрудничества, - рассказал депутат. - Мне кажется, это доброе начинание будет иметь продолжение. Те молодые люди, которые взяли на себя труд работать в двух плоскостях и обеспечить свое будущее двумя дипломами, они станут послами доброй воли, которые своим примером доказывают, что можно и нужно добиваться результата во благо наших двух стран.

Тем не менее первая защита магистерских работ показала, что у профильных министерств и ведомств, союзных депутатов есть большое поле для дальнейшей работы в построении единого образовательного пространства. Во-первых, оценка работ происходит по разной системе. На этот раз мнения членов ГЭК в Москве и Минске совпали, а как быть, если одна комиссия оценит работу значительно выше другой? Во-вторых, приехать учиться в Москву может позволить себе далеко не каждый. Проезд, проживание, питание ребята оплачивают самостоятельно, а на стипендию в мегаполисе особо не разгуляешься. Например, чтобы приехать лично на защиту своих магистерских диссертаций в Москву и Анна Близнюк, и Роман Зубачев целый год работали и копили средства. Приехали плацкартой...

Но главное, что в России учеба в бакалавриате продолжается четыре года, а затем два года - магистратура. В Беларуси же с недавних пор - четыре года бакалавриат и всего один год магистратура. При том что белорусские выпускники, которые учились на бюджете, в обязательном порядке должны отработать по распределению два года. Получается, что уникальные, штучные специалисты, которых готовит совместная магистратура, не могут пока работать по своей специальности, потому что еще год назад получили распределение. У молодых людей есть и сложности с отсрочкой от армии: ее нельзя получить дважды по причине обучения в магистратуре МГУ.

Между тем, как отмечали ребята, каждому из них совместная магистерская программа дала колоссальные возможности, особенно в научной исследовательской деятельности. И им есть с чем сравнивать: и Анна, и Роман были на стажировках в Германии, Чехии, Китае. Но МГУ они считают уникальным вузом - только здесь в рамках магистерской программы можно изучать даже самые узкопрофильные направления, например, такие, как история белорусской диаспоры. Кстати, по общему признанию новоиспеченных магистров, их близкие и друзья до сих пор не могут поверить, что белорусский студент может поступить и учиться в магистратуре МГУ, да еще получив при этом второй диплом ведущего российского вуза.