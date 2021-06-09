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Рубрика: В мире

Договорились по-соседски

Киргизии и Таджикистану удалось предотвратить новый инцидент на границе
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 126(8477)
После распада СССР граница между Киргизией и Таджикистаном стала одним из сложных вопросов в отношениях. Фото: ria.ru После распада СССР граница между Киргизией и Таджикистаном стала одним из сложных вопросов в отношениях. Фото: ria.ru
После распада СССР граница между Киргизией и Таджикистаном стала одним из сложных вопросов в отношениях. Фото: ria.ru
Крайне напряженными оказались несколько последних дней для жителей юга Киргизии. Опасаясь нового витка напряженности в пограничных спорах с Таджикистаном, власти КР эвакуировали население нескольких сел Чон-Алайского района Ошской области. Несколько дней спустя людей вернули обратно, но пока никто не может сказать, надолго ли.

Буквально месяцем ранее пограничный спор Киргизии с Таджикистаном на стыке Баткенской и Согдийской областей едва не перерос в полномасштабную войну. Стороны использовали друг против друга огнестрельное оружие. Таджикская сторона задействовала тяжелое вооружение и авиацию. Погибли несколько десятков человек, в большинстве жители киргизских сел. Среди них были дети.

На этот раз точкой напряженности стала линия соприкосновения двух стран в районе перевала Карамык. Киргизские пограничники сообщили, что Таджикистан стянул к нему непривычно большое количество военных и бронированной техники. Официальный Бишкек заявил, что соседняя республика нарушила договоренности, направив людей вглубь территории КР. В Душанбе парировали: военные РТ находятся на своей территории. Стороны обменялись нотами, а военные перешли на усиленный режим службы и стали стягивать к перевалу дополнительные силы.

Фото: Нозим Каландаров/ТАСС
Киргизия и Таджикистан сделали совместное заявление по ситуации на границе

К счастью, несмотря на громкую риторику, на сей раз властям обеих республики удалось сбить градус напряженности вовремя. На место прибыли Камчибек Ташиев и Саймумин Ятимов - главы спецслужб обеих стран, занимающие по совместительству посты сопредседателей совместной Госкомиссии по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы. Они договорились отвести военных от перевала, оставив на месте только штатные пограннаряды. А чтобы и их не искушать, условились разместить их подальше друг от друга. Пограничные посты двух стран передислоцируют на три километра вглубь каждой из республик.

Судя по всему, происшествие у Карамыка послужит толчком для ускоренного описания участка границы у перевала. Руководителям топографических групп сторон, по крайней мере, поручено в кратчайшие сроки завершить работу и представить результат вышестоящим инстанциям.

На данный момент обстановка у перевала характеризуется властями обеих стран как относительно стабильная. При этом в секретариате Совета безопасности Киргизии особо подчеркивают, что "на данный момент никаких поводов для беспокойства не имеется" и стороны нацелены решать проблемы "исключительно мирным и переговорным путем".

Досье "РГ"

Протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет около 970 километров. К началу мая на 504 из них удалось провести демаркацию. Затем власти двух стран договорились о том, где пройдет линия разграничения еще на 112 километрах границы.

Сложность в определении линии прохождения границы заключается в том, что стороны апеллируют к картам разных лет. В Душанбе зачастую опираются на документы первой половины прошлого века. Бишкек, в свою очередь, - на карты более позднего периода.

В мире экс-СССР Киргизия

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