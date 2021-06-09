Напавший на Макрона заявил, что его действия были спонтанными

Мужчина, давший пощечину президенту Франции Эмманюэлю Макрону во время его поездки в департамент Дром, заявил на допросе, что его действия были спонтанными и непреднамеренными. Об этом сообщил телеканал BFM.

Ранее в среду срок содержания нападавшего и его сообщника под стражей был продлен еще на сутки.

Инцидент произошел во вторник в департаменте Дром на юго-востоке Франции. Макрон подошел для приветствия к группе местных жителей и первый же человек, которому он пожал руку, неожиданно ударил главу государства по лицу. Охрана тут же увела президента и задержала нападавшего, которым оказался 28-летний руководитель клуба коллекционеров исторического оружия. Задержали также его сообщника, который снимал нападение на видеокамеру. При обыске у последнего полиция обнаружила оружие и экземпляр книги Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба", запрещена в РФ).

Сейчас оба задержанных находятся под стражей, им грозит до трех лет лишения свободы и штраф в 45 тысяч евро.