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Назван главный злодей сериала "Локи"

Новости
    09.06.2021, 17:23
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Внимание! Текст содержит спойлеры!

Первый эпизод сериала "Локи" от Marvel трудно назвать богатым на события - в основном он раскрывает сюжетную завязку, заранее известную по трейлерам, зато очень доходчиво и подробно объясняет зрителю, как устроено "Управление временными изменениями" и в каком направлении будет развиваться сюжет.

Фото: kinopoisk.ru
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Агенты темпоральной полиции следят за тем, чтобы "Священный таймлайн" - естественный ход истории - не нарушался. В ином случае наступит хаос, который уничтожит настоящую действительность. Нарушителей, которые вызывают отклонения, называют аномалиями. И агент Мёбиус (большой фанат бога хитрости и обмана), сыгранный Оуэном Уилсоном, предлагает трикстеру шанс на искупление.

Для этого герой Тома Хидллстона должен поймать и обезвредить сбежавшую аномалию - Локи из другого таймлайна. Причем эта версия скандинавского божества пока еще не появлялась в MCU и является намного более кровожадной, нежели "наш" привычный Локи: до событий сериала он уже уничтожил шесть отрядов "Управления временными изменениями" за неделю, а седьмой в концовке пилотного эпизода сжег заживо.

Таким образом, в новом проекте Marvel главным героем и основным антагонистом будут две разные версии Локи. Этим, судя по промо-роликам, дело не ограничится, и в эпизодических ролях, возможно, будет еще больше различных вариантов знаменитого обманщика и плута.

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