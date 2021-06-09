Первый эпизод "Локи": что интересного показала Marvel в новом сериале

9 июня на стриминговом сервисе Disney+ состоялась премьера сериала "Локи". Еще на этапе анонса проект с Томом Хиддлстоном выбивался из общей линейки шоу, с помощью которых Marvel в условиях пандемии стремительно адаптировала свою киновселенную к формату, подходящему для домашнего просмотра.

После неуклюжей семейной драмы "Ванда/Вижн", пародирующей ситкомы, и постных, насквозь повесточных "Сокола и Зимнего солдата" на сериал про бога обмана и хитрости аудиторией возлагались огромные надежды.

И вот вышел первый эпизод, получивший название Glorious Purpose, что можно перевести как "Благородная Цель", "Величайшая миссия" и т.д. Насколько он получился интересным? Давайте разбираться.

Внимание! Текст содержит легкие спойлеры!

Сюжетная завязка, практически полностью показанная в трейлерах и многочисленных промо-роликах, удивить ничем особо не может: знаменитый трикстер в ходе хрононалета Мстителей крадет Тессеракт и телепортируется в пустыню Гоби, где его благополучно арестовывают сотрудники "Управления временными изменениями".

Дальше на протяжении почти всего эпизода зрителей знакомят с этой организацией и ее ролью в киновселенной. Благодаря чему на фоне предыдущих сериалов пилот "Локи" выглядит в разы целостнее и понятнее. Вместо того, чтобы в каждой сцене закладывать мистери-боксы и макгаффины (как это было в "Ванде") или без объяснений вводить каждую минуту по новому персонажу (как в "Соколе"), создатели с помощью информативных мультиков в ретрофутуристических декорациях рассказывают, как все устроено и как оно дальше будет работать.

В перерывах брат Тора безуспешно борется с бюрократией, смешно ругается с офисными работниками, гномами, роботами и знакомится с агентом Мёбиусом, сыгранным Оуэном Уилсоном.

По ходу повествования сценаристы в очередной раз круто меняют основополагающие законы киновселенной: Камни Бесконечности, которые на протяжении последних 10 лет ассоциировались в MCU с безграничной силой и могуществом, для полиции времени всего лишь побрякушки, используемые как пресс-папье. При этом вполне стандартный для комиксов троп из разряда "Забудьте все, чему вас учили" достаточно органично вписан в происходящие на экране события.

Заканчивается серия, как и положено, интересным клиффхэнгером, и если шоу не сбавит обороты, то явно превзойдёт своих предшественников. Выход второго эпизода состоится в следующую среду, 16 июня.