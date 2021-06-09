Названы имена лауреатов Госпремии

В суете сегодняшней жизни, в шуме и блеске ток-шоу и топ-парадов, в пестрой толпе "калифов на час" нужно по-прежнему различать настоящее. То, что делает в национальную науку и культуру реальный весомый вклад. Эта важная мысль выражена, в частности, в Государственных премиях, ежегодно присуждаемых деятелям российской науки, литературы и искусства. Их размер с прошлого года был увеличен вдвое и теперь составляет 10 миллионов рублей. Объявление лауреатов, как и в прошлом году, состоялось в онлайн-формате, однако все награды президент РФ лично вручит в День России, 12 июня.

Советник президента Владимир Толстой рассказал, что в области литературы и искусства на рассмотрение было представлено 27 кандидатов. 12 из них получили положительное заключение, затем остались шестеро. В результате тайным голосованием членов президентского Совета по культуре и искусству были отобраны три лауреата, указ об их награждении подписан Владимиром Путиным 9 июня.

Так, премию присудили митрополиту Илариону (Алфееву). За вклад в развитие оперного искусства награждена певица, ведущий мастер сцены Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Хибла Герзмава. Награду также получит скульптор, заведующий кафедрой скульптуры и композиции Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств Александр Рукавишников.

Всех лауреатов 2020 года Владимир Толстой назвал "мощными" персонами и отметил, что гордится "выбором нашего совета".

Что же касается лауреатов в области науки и технологий, то наша наука так не поражала мир, пожалуй, с запуска первого спутника и полета Юрия Гагарина. Когда почти все страны охватила паника, прежде всего от неизвестности, что делать, как противостоять атаке коронавируса, сколько времени может продлиться пандемия, в России была создана и зарегистрирована первая в мире эффективная вакцина против ковида. Казалось невероятным, что кто-то сумел опередить крупнейшие и знаменитые фармацевтические компании. Но, в конце концов, это выдающееся достижение нашей науки пришлось признать даже нашим недоброжелателям. По мнению многих ученых, в том числе президента РАН Александра Сергеева, создатели вакцины "Спутник V" должны быть включены в список номинантов на Нобелевскую премию.

Размер премии с прошлого года был увеличен вдвое и теперь составляет 10 миллионов рублей

По словам помощника президента РФ Андрея Фурсенко, который представлял имена лауреатов, успех создателей вакцины не был случайностью". У России уже был задел в виде созданной ими платформы для разработки других вакцин, в том числе от лихорадки Эбола. Эти люди, несомненно, заслуживают премии и максимального внимания публики", - сказал он.

Имена награжденных в области правозащитной и благотворительной деятельности назвал глава СПЧ Валерий Фадеев. Ими стали президент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова и член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова.