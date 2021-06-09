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09.06.2021 16:07
Рубрика: Власть

Эффективные люди

Текст: Анна Спицына
За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности Государственной премией награждена член Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова, директор НКО "Агентство социальной информации" и председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО. За выдающиеся достижения в области благотворительности Государственная премия присуждена президенту фонда "Линия жизни" Фаине Захаровой.
Член Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Член Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Член Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Фото: РИА Новости
Митрополит Иларион награжден Госпремией РФ в области литературы и искусства

- Это невероятно эффективный человек, - говорит о Елене Тополевой-Солдуновой председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев. - Она начинала правозащитную деятельность в 1990-е годы, создала Агентство социальной информации в 1994 году. Сегодня это важнейшее агентство, где концентрируется информация о правозащите, благотворительной деятельности и гражданских активистах. В 2020 году Тополева-Солдунова стала "главным мотором" в создании системы помощи НКО, пострадавшим во время пандемии COVID-19. Так появился реестр некоммерческих организаций, которым помогает государство.

Фаина Захарова начинала свою благотворительную деятельность еще в самом начале 1990-х годов.

- Сначала в сфере защиты природы, а потом она стала одним из главных деятелей, фактически создавала то, что стало частью нашего жизненного пейзажа, - представил второго лауреата Валерий Фадеев.

Президент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова. Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Он напомнил, что фонд "Линия жизни" 12 лет помогает детям с врожденным пороком сердца, а Фаина Захарова фактически добилась создания новой отрасли медицины для оказания помощи этим детям. Фаина - автор множества идей эффективного сбора средств на благотворительные нужды. Она считает, что жертвовать деньги должно быть легко и приятно. И действительно фонд "Линия жизни" больше 70 процентов всех денег собирает благодаря частным лицам.

Справка "РГ"

Государственная премия в области правозащитной и благотворительной деятельности была впервые вручена в 2016 году. В разные годы ее присуждали директору организации "Справедливая помощь" Елизавете Глинке ("Доктор Лиза"), председателю Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой, учредителю благотворительного фонда в помощь онкобольным детям актеру Константину Хабенскому, основателю первого в России детского хосписа протоиерею Александру Ткаченко. Премия присуждается правозащитникам и благотворителям, ведущим активную и плодотворную общественную деятельность, направленную на защиту прав и свобод человека и гражданина, укрепление и развитие институтов гражданского общества, формирование культуры благотворительности, меценатства, волонтерства, оказание безвозмездной помощи нуждающимся, и получившим широкое общественное признание в стране. Летом 2020 года правительство выделило 15 миллионов рублей на доплату государственной премии для благотворителей и правозащитников.

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