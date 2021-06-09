Названы лауреаты Госпремий в области литературы и искусства за 2020 год

Стали известны имена лауреатов Государственных премий в области литературы и искусства за 2020 год. Объявление, как и в прошлом году, состоялось в онлайн-формате, однако все награды президент лично вручит в День России, 12 июня.

Советник Президента РФ Владимир Толстой напомнил, что размер Госпремии с прошлого года был увеличен вдвое и теперь составляет 10 миллионов рублей, а также рассказал, что в области литературы и искусства на рассмотрение было представлено 27 кандидатов. 12 из них получили положительное заключение. В результате тайным голосованием членов Президентского совета по культуре и искусству были отобраны три лауреата, указ об их награждении подписан Владимиром Путиным сегодня, 9 июня.

Так, премию присудили Митрополиту Иллариону (Алфееву). Владимир Толстой назвал его уникальным явлением в современной российской культуре:

- Его творчество включает литературные произведения, произведения музыкального искусства, теледокументалистику, просветительскую работу. Его усилиями была проведена комплексная реставрация многих храмов в России и заграницей.

За вклад в развитие оперного искусства награждена певица, ведущий мастер сцены Московского академического Музыкального театра имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко Хибла Герзмава.

- Она наша настоящая оперная дива. Все эти годы Хибла Герзмава сохраняла верность одному театру: служила и продолжает служить в Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. На его сцене она исполнила все ведущие парии для сопрано, - отметил Владимир Толстой.

Награду также получит скульптор, заведующий кафедрой скульптуры и композиции Московского государственного академического художественного института имени В.И.Сурикова при Российской академии художеств Александр Рукавишников.

- Александр Рукавишников - скульптор с мировым именем, третий в династии знаменитых скульпторов. Он автор блестящих памятников Сергию Радонежскому, Дмитрию Донскому, Достоевскому, Чехову... Им создана творческая мастерская "Рукав", он очень много времени уделяет воспитанию творческой молодежи, - подчеркнул советник президента.

Всех лауреатов 2020 года Владимир Толстой назвал "мощными" персонами и отметил, что гордится "выбором нашего совета".