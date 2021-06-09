Нелегальная заготовка древесины сократилась почти на четверть

Объем нелегально заготовленной древесины за пять месяцев 2021 года сократился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали в Рослесхозе.

"По оперативным данным регионов, с начала года объем выявленных "черных" рубок составил 208,7 тыс. кубометров, - сообщили в ведомстве. - В прошлом году за тот же период этот показатель был 268,4 тыс. кубометров. Также сократилось и число фактов нелегальной заготовки - с 4,9 тыс. в 2020 году до 4,05 тыс. в текущем".

Уменьшился и средний объем каждой незаконной рубки - с 55 до 51 кубометра.

"По фактам выявленных незаконных рубок возбуждено 1761 уголовное дело и назначены административные штрафы на общую сумму 34,5 млн руб.", - добавили в Рослесхозе.

С начала этого года регионы закупили больше 110 единиц техники для лесных патрулей. В лесном ведомстве считают, что повышение мобильности инспекторов стало одним из слагаемых успеха в борьбе с браконьерами. Кроме того, вступивший в силу закон о контроле за оборотом древесины, как и пилотный этап использования системы ЛесЕГАИС, тоже внесли свой вклад в этот процесс. В Рослесхозе надеются, что после 1 июля, когда электронная система контроля оборота древесины и сделок с ней заработает в штатном режиме по всей стране, число случаев незаконных вырубок сократится еще больше.