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9 июня 2021 г.

Постановление правительства Новосибирской области от 8 июня 2021 года № 213-п "О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", предложением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (письмо от 27.05.2021 № 001/001-5113-2021) Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующее изменение:

преамбулу после слов "от 27.05.2021 №001/001-5112-2021" дополнить словами ", от 27.05.2021 № 001/001-5113-2021".

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников



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