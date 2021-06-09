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09.06.2021 07:18
Рубрика: В мире

Новозеландский Окленд возглавил список самых комфортных городов мира

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пандемия коронавируса основательно "перетасовала" ежегодный рейтинг самых комфортных для жизни городов мира, ежегодно публикуемый Economist Intelligence Unit (EIU): новозеландский Окленд занял первое место, сбросив с пьедестала Вену, которая выбыла из первой десятки. В числе самых удобных для проживания в десятке оказались города островных государств Новой Зеландии, Австралии и Японии.

Фото: iStock
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Столица Австрии возглавляла список с 2018 года и в течение многих лет шла нога в ногу с Мельбурном. Успешная борьба Новой Зеландии с COVID-19 с помощью жестких мер изоляции, которым способствовала ее географическая обособленность, дала большой импульс ее городам, отмечает Guardian.

"Жесткая изоляция Новой Зеландии позволила обществу вновь открыться и дала возможность гражданам таких городов, как Окленд и Веллингтон, вести образ жизни, похожий на жизнь до пандемии", - говорится в заявлении EIU. В последний раз Окленд входил в топ-10 в 2017 году, когда занял восьмое место, и в этом году Мельбурн разделил эту позицию с Женевой.

Вена опустилась на 12-е место. Веллингтон также вошел в десятку лучших. Он занял четвертое место. Японская Осака поднялась на две позиции до второго места, а австралийская Аделаида обогнала своих "соотечественников" Сидней и Мельбурн, оказавшись на третьем месте.

Прошлогодний рейтинг самых комфортных городов не определялся из-за пандемии. "Коронавирусный кризис нанес тяжелый урон условиям жизни во всем мире, - говорится в сообщении EIU. - Города по всему миру сейчас намного менее пригодны для жизни, чем были до начала пандемии, и мы видели, что такие регионы, как Европа, пострадали особенно сильно".

Европейский Союз изо всех сил пытается начать свою кампанию вакцинации, и многие государства-члены блока, включая Австрию, ввели больше ограничений, чем они надеялись, что в свою очередь ухудшило показатели городов с точки зрения культуры и окружающей среды. Четыре другие оцениваемые категории в рейтинге - это стабильность, здравоохранение, образование и инфраструктура.

В мире Океания Новая Зеландия Пандемия коронавируса COVID-19

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