Педро Кастильо объявил о своей победе на президентских выборах в Перу

Представитель левой партии "Свободное Перу" Педро Кастильо объявил о своей победе во втором туре выборов президента страны. Однако, как обращает внимание испанская El Mundo, сделал он этого до того, как официальный избирательный орган республики подвел итоги голосования.

"Эта победа не моя и не "Свободного Перу", она принадлежит народу", - заявил Кастильо. "Мы будем правительством, которое уважает демократию, действующую Конституцию, мы создадим правительство с финансовой и экономической стабильностью", - пообещал он.

Его соперник, консерватор Кейко Фухимори, возглавляющая партию "Народная сила", пока хранит молчание. После того, как в ходе подсчета голосов Кастильо опередил ее, она заявила об имевших место нарушениях во время выборов. Однако глава Национальной избирательной коллегии Перу Хорхе Салас Аренас опроверг эти утверждения. "Неправильно, некорректно и опасно для страны и демократии говорить о мошенничестве, основываясь на некоторых инцидентах на некоторых избирательных участках", - заявил он.

При этом избирательный орган не спешит с объявлением результатов, хотя обработано уже 99,79 процента бюллетеней. Согласно последним данным, Кастильо поддержали 50,2 процента избирателей, Фухимори получила 49,79 процента голосов. Разница составляет около 72 тысяч голосов. Остается учесть еще бюллетени, заполненные в некоторых сельских районах.

По мнению некоторых политологов, при столь незначительной разнице решающее значение будет иметь, действительно ли входе выборов были нарушения. В то же время часть экспертов полагает, что подобными утверждениями Фухимори пытается отложить объявление победы Кастильо.

Стоит отметить, что выборы главы государства в Перу прошли после настоящей чехарды с президентами. В 2016 году им стал Педро Пабло Кучински, одолевший во втором туре с перевесом всего в несколько десятых процента Кейко Фухимори. Но в 2018 году ему пришлось уйти в отставку на фоне ряда скандалов. Сначала выяснилось, что он имел связи с бразильской строительной компанией Odebrecht, замешанной в коррупционном скандале, который затронул значительную часть Латинской Америки. Затем он решил помиловать Альберто Фухимори, приговоренного к длительному сроку заключения за нарушения прав человека во время его правления страной. До импичмента тогда не дошло, Кучински сам подал в отставку.

Его место занял вице-президент Мартин Вискарра. Большую популярность он приобрел в борьбе с парламентом, требуя проведения реформ, направленных на борьбу с коррупцией. Однако подозрения в получении взятки еще в бытность губернатором провинции Мокегуа (2011-2014) привели к объявлению ему в ноябре 2020 года импичмента.

Тогда президентское кресло занял спикер конгресса Мануэль Артуро Мерино де Лама. У власти он продержался лишь несколько дней. Мерино не пользовался популярностью у перуанцев даже в бытность спикером парламента. Практически все конгрессмены в стране ассоциируются у простых людей с коррупцией. И перуанцы вышли на улицы в защиту Вискарры, протестуя против Мерино. Для разгона манифестантов полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули, что в итоге привело к гибели двух человек. Вину за их смерть многие возложили лично на президента. Ряд политиков потребовал, чтобы он ушел в отставку, и Мерино уступил.

Новым спикером парламента был выбран Франсиско Сагасти. А поскольку именно председатель конгресса заменяет президента в его отсутствие, Сагасти автоматически стал главой государства.

И вот теперь в Перу будет, наконец, законно избранный президент. Будет им Кастильо или Фухимори, станет известно в ближайшее время. Присягу новый глава государства должен будет принести 28 июля.