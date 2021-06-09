Четыре великие красавицы древности - так в китайской культуре называют четырех женщин, бывших спутницами императоров и ставших символами женской красоты в литературе: Си Ши, Ван Чжаоцзюнь, Дяочань и Ян Гуйфэй. Среди четырех красавиц Си Ши считается первой по красоте.

Несмотря на то что прошло более двух тысяч лет с тех пор, как родилась и жила эта женщина, в Китае по сей день сохранилась поговорка: "Самая красивая женщина Китая - Си Ши, самое красивое озеро Китая - Сиху".

Кроме того, Си Ши можно было бы назвать первой в мире женщиной-шпионкой. По крайней мере, первой известной в мире.

Си Ши родилась в простой крестьянской семье. Но слава о красоте девушки распространялась быстрее ветра. В то время Китай не был единым государством - раздираемый бесконечными войнами, он представлял собой конгломерат маленьких царств. Как гласят записи тех времен, "кровь и слезы лились рекой". Местность, где родилась Си Ши, принадлежала царству Юэ (ныне это территория провинции Чжэцзян и современного Шанхая).

В те стародавние времена царство Юэ воевало с царством У. Победу одержало царство У, и правителю Юэ Гоу Цзяню ничего не оставалось как сдаться в плен. Он оставался правителем лишь номинально, а фактически стал рабом завоевателя, правителя царства У Фу Чая.

У Гоу Цзяня был верный министр Фань Ли, с которым они вместе разработали хитроумный план: решили найти божественно красивую и неглупую девушку, обучить ее различным искусствам, чтобы правитель У влюбился в нее, и она своими чарами отвлекла его от государственных дел. За это время Юэ должно было окрепнуть, обрести военную мощь и вернуть себе независимость.

Итак, министр Фань Ли стал подыскивать подходящую девушку. Много деревень и городов он объездил в поисках нужной красавицы, но, когда он увидел Си Ши и услышал ее удивительный голос, подобный нежному колокольчику, выбор был сделан.

Самая красивая женщина Китая - Си Ши, самое красивое озеро Китая - Сиху. Фото: Медиакорпорация Китая

Девушка была доставлена во дворец Гоу Цзяня, обучена всем искусствам - на это ушло около трех лет. Эта история имеет еще и романтический подтекст, ведь сам министр Фань Ли влюбился в красавицу. А она ответила ему взаимностью. Фань Ли даже захотел жениться на девушке, но патриотические чувства были выше личных интересов. Си Ши и Фань Ли договорились, что поженятся, когда падет царство У и их родина станет свободной. Все шло по плану, Си Ши подарили правителю царства У Фу Чаю. По легенде, когда он увидел девушку, все остальные женщины в мире перестали для него существовать. Это обстоятельство первое время сильно раздражало и злило первую жену Фу Чая. Она даже собиралась уничтожить красавицу Си Ши, но, несколько раз пообщавшись с ней, с грустью произнесла: "Почему же ты мне не дочь или не невестка?" Обаяние красавицы усмирило ее гнев.

Когда же официальная супруга Фу Чая скончалась, Си Ши заняла ее место. На протяжении 10 лет красавица отвлекала правителя У от государственных дел, всеми возможными способами изображая из себя любящую супругу. В это время Гоу Цзянь и Фань Ли плели хитроумные интриги, собирали войска, заручались поддержкой других царств.

И наконец царство У было завоевано. Фу Чай, зная, какая участь его ждет, если он будет захвачен в плен, покончил жизнь самоубийством. Си Ши справилась с заданием.

Все это время любящий ее Фань Ли так и не женился, свято веря в то, что придет время, когда любимая женщина будет с ним. По идее, здесь должна бы наступить счастливая концовка, как говорится, "они поженились и жили долго и счастливо", но не тут-то было. Когда Си Ши вернулась домой, ее увидел правитель Юэ и ... сам захотел завладеть красавицей. Гоу Цзянь прекрасно знал, что Си Ши и Фань Ли обручены, и десятилетняя разлука далась им тяжело. Но, пользуясь своим могуществом, полученным благодаря Си Ши и Фань Ли, он попросту вышвырнул верного министра за пределы своего государства, лишив должности и имущества. А сам силой принудил Си Ши стать его наложницей. Когда стало понятно, что все мечты о счастье рухнули, что больше ее ничего не ждет, Си Ши во время одного из дворцовых праздников на корабле бросилась в реку и утопилась. Судьба Фань Ли, к сожалению, неизвестна.