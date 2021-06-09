По всей Германии намечено 250 точек, на которые установят антенны, принимающие спутниковые сигналы. Впервые такой эксперимент проводили в 2008 году. Как и 13 лет назад, немцы будут делать замеры с помощью американской системы GPS и российской ГЛОНАСС. Теперь к ним добавилась система ЕС Galileo. Как пишут СМИ, 35 команд специалистов из Бюро картографии и геодезии исколесят Германию вдоль и поперек, работая круглыми сутками. Для многих это чуть ли не последний шанс "поработать на земле" - возможно, в будущем весь процесс возьмут на себя машины. Вряд ли новые измерения произведут сенсацию. Так зачем же они понадобились?
Есть мнение, что в последние годы Германия "просела" у побережья и, наоборот, "подросла" в горах. Уточнение координат пригодилось бы при изучении изменений климата, строительстве дамб и другой инфраструктуры, например, трасс, предназначенных для "беспилотного" транспорта.