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В Германии стартовала необычная акция: в ближайшие пять недель немецкие геодезисты обойдут всю страну "от гор на юге до морей на севере", чтобы "с точностью до пары миллиметров" заново измерить ее площадь, а также высоту ландшафта. Как пишет Deutsche Welle, погрешность должна составить "не больше горчичного зерна".

По всей Германии намечено 250 точек, на которые установят антенны, принимающие спутниковые сигналы. Впервые такой эксперимент проводили в 2008 году. Как и 13 лет назад, немцы будут делать замеры с помощью американской системы GPS и российской ГЛОНАСС. Теперь к ним добавилась система ЕС Galileo. Как пишут СМИ, 35 команд специалистов из Бюро картографии и геодезии исколесят Германию вдоль и поперек, работая круглыми сутками. Для многих это чуть ли не последний шанс "поработать на земле" - возможно, в будущем весь процесс возьмут на себя машины. Вряд ли новые измерения произведут сенсацию. Так зачем же они понадобились?

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Есть мнение, что в последние годы Германия "просела" у побережья и, наоборот, "подросла" в горах. Уточнение координат пригодилось бы при изучении изменений климата, строительстве дамб и другой инфраструктуры, например, трасс, предназначенных для "беспилотного" транспорта.

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