Политолог объяснил отношение США к "Северному потоку-2"

США оказывает давление на страны Европы из-за "Северного потока-2", чтобы исключить возможность выхода на новый этап их сотрудничества с Россией. Об этом RT рассказал глава экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

"Понимая, что они (США - прим. "РГ") не могут помешать строительству, они рассчитывают на то, что могут еще додавить Европу и "Северный поток-2" не будет запущен как действующий", - уточнил Шатров.

Он отметил, что США будут отстаивать свои позицию до последнего, потому что это интересы их экспортеров сжиженного природного газа.

"Те, кто рассчитывал, что противостояние закончено, что "Северный поток - 2" достроен и Соединенные Штаты просто прекратят работу против него, они ошибались, было наивно так полагать", - заявил эксперт.