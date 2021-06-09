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09.06.2021 20:02
Рубрика: Происшествия

Судите по форме

Для судей разработают мантию единого образца и, возможно, мундиры
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(8478)
Верховный суд России разработает единое техническое описание судейской мантии. А посетителей в судах всегда будут встречать люди в форме: мундиры появятся у сотрудников канцелярий, помощников судей, секретарей судебного заседания и других.
Не исключено, что в дополнение к мантиям у судей появятся парадные мундиры без погон. Для торжественных мероприятий. Фото: photoxpress Не исключено, что в дополнение к мантиям у судей появятся парадные мундиры без погон. Для торжественных мероприятий. Фото: photoxpress
Не исключено, что в дополнение к мантиям у судей появятся парадные мундиры без погон. Для торжественных мероприятий. Фото: photoxpress

Такие нормы предлагает законодательно закрепить Верховный суд России. В ближайшие дни в Госдуму планируется внести две инициативы, одобренные пленумом Верховного суда. Первая прописывает порядок обеспечения судей мантиями и служебным обмундированием. Вторая обязывает сотрудников судейского аппарата носить форму, а также, соответственно, прописывает порядок обеспечения их мундирами.

Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда
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Также предлагается детально прописать, в каких случаях судья обязан носить мантию или служебное обмундирование. По данным "РГ", у судей могут появиться даже парадные мундиры для торжественных случаев. На процессе он - человек в мантии. Вне процесса - уже не простой штатский, а настоящий служитель Фемиды.

Процедуры и ритуалы - важная часть правосудия. Человек, добивающийся справедливости, должен прочувствовать торжественность момента. Поэтому вопрос, что именно должны носить на работе судьи и их помощники, далеко не праздный. Особенно - во время процесса.

"Действующее правовое регулирование данного вопроса не позволяет в полной мере установить единый порядок обеспечения судей Российской Федерации мантиями и служебным обмундированием", - пояснили в Верховном суде России.

Мало кто знает, что в теории форма для судей и сотрудников аппарата введена давно.

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Ношение судьями служебного обмундирования предусмотрено Законом "О статусе судей в РФ". Как напоминают эксперты, еще в 1994 году было издано постановление правительства России с описанием форменной одежды работников судов. При этом форма судей и сотрудников аппарата совпадает.

Представители судебной системы подчеркивают, что сегодняшний форменный пиджак судьи не является характерным для одежды судей с исторической точки зрения. Скорее он ближе к прокурорскому мундиру, от которого отличается лишь отсутствием погон и карманов. Неудивительно, что судей практически не увидишь в такой форме. Да и сотрудники аппарата до сих пор в большинстве своем предпочитают штатское. Но скоро все может измениться.

Один из проектов предполагает, что Верховный суд России, Судебный департамент, Совет судей России по согласованию с Геральдическим советом при президенте России разработают техническое описание мантии и образцов предметов служебного обмундирования судей. По данным "РГ", обсуждается даже введение парадных мундиров для ношения судьями вне судебных заседаний, в том числе на торжественных мероприятиях.

Эксперты особо подчеркивают, что в любом случае погон на мундире судьи быть не должно. И не планируется.

Многие эксперты поддерживают идеи надеть также мундиры на сотрудников аппарата.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд

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