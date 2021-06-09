Портал госуслуг заполнит заявление за пользователя

Пользователям портала госуслуг не надо будет заполнять полностью электронные заявления: портал сам запросит данные у профильных органов власти и автоматически заполнит необходимые поля. Такие изменения в положение о Едином портале госуслуг предлагает внести Минцифры. Соответствующий проект постановления правительства ведомство разместило для общественного обсуждения.

С согласия заявителя портал также сможет направлять в банковские приложения и другие системы, подключенные к электронному правительству, уведомления о новых сообщениях в личном кабинете портала, в том числе юридически значимых, говорится в пояснительной записке к документу. Согласно документу, это могут быть судебные извещения и акты, процессуальные документы и иные сообщения.

Пользователи портала также получат доступ ко всем поданным ими заявлениям и полученным документам.