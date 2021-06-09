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09.06.2021 10:37
Рубрика: Общество

Поставки электроники РФ для космоса выросли за три года в 2,5 раза

Текст: Наталия Ячменникова

Российские производители за три года увеличили поставки электронно-компонентной базы (ЭКБ) для космической отрасли в 2,5 раза. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

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Как отметил глава госкорпорации, в 2025 году Роскосмос завершает программу импортозамещения всех элементов для нового поколения ГЛОНАСС. "Это не значит, что мы полностью будем все делать и дальше, потому что даже США ничего не делают полностью", - сказал Рогозин. Он пояснил, что существует естественная нормальная международная кооперация в таких сложных вопросах, как производство радио-микро-электроники, тем более космического назначения. Это радиационно стойкая особая микроэлектроника.

Как было отмечено, ракеты космического назначения Россия делает прекрасного качества, и их достаточно, чтобы выйти на первое место по количеству пусков. Проблема именно со спутниками, потому что не хватает иногда элементов этих спутников.

Ранее глава Роскосмоса, выступая в Госдуме, сообщил, что Россия не может запустить некоторые спутники из-за отсутствия микросхем, которые нельзя поставлять в РФ из-за санкций, пишет ТАСС.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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