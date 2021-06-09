Поставщики грузов переключились с моря на авиацию

Грузооборот на авиатранспорте в мире продолжил расти и в апреле на 12% превысил показатели допандемийного 2019 года, сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). В России рост даже выше среднемирового - +17%.

С учетом сезонных колебаний сейчас спрос на грузовую авиаперевозку даже на 5% выше докризисного пика августа 2018 года, указывают в IATA. Рост показали авиакомпании во всех уголках мира, за исключением Латинской Америки. В России, по данным Росавиации, грузооборот гражданской авиации вырос с 630,1 млн тоннокилометров в апреле 2019 года до 736,7 млн в апреле 2021 года. Быстрому увеличению грузовых авиаперевозок способствует восстановление экономики, а также рост перевозок ценных медицинских товаров с учетом повышающихся требований к скорости и качеству доставки, говорит аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина. Руководитель Международного логистического альянса (АСЕХ) Мирослав Золотарев в качестве причин также называет развитие электронной коммерции, требующей быстрых гарантированных сроков доставки. В России основной грузооборот дают отрасли военно-технического сотрудничества, нефтегазовый сектор, перевозка медицинских изделий и лекарств, добавляет он.

Сыграли также свою роль торговая война Китая и США, забастовки докеров, отмены судозахода ряда линий после аварии в Суэцком канале в конце марта. Из-за нехватки контейнеров ставки перевозки морем выросли в 4-6 раз по сравнению с уровнем конца 2019 года. Рост ставок грузовых перевозок во всех секторах уже привел к удорожанию товаров для конечного потребителя. Но рост цен происходит не линейно, а в зависимости от типа перевозок и доли затрат на перевозку в себестоимости товаров. На общий уровень цен в России рост объемов авиаперевозок не окажет заметного влияния. На авиатранспорт приходится менее 1% от общего объема перевозимых грузов.