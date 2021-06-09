Поставщики грузов переключились с моря на авиацию

Новости

Портал госуслуг заполнит заявление за пользователя 23:18
В Афганистане боевики убили десять специалистов по разминированию 22:56
Власти Португалии отложили снятие ограничительных мер из-за роста инфекций 22:32
В Сирии подорвался российский бронеавтомобиль, один военный погиб 22:04
Путин и Байден пообщаются с журналистами после саммита в Женеве 21:57
Сирия станет одной из тем саммита РФ и США в Женеве 21:44
Байден обсудит "Северный поток-2" с Меркель на саммите G7 21:41
Кудрин: России придется конвертировать около 40 млрд долларов из ФНБ 21:38
Путин: Санкции США против "Северного потока-2" стали бессмысленными 21:27
Стрельба произошла на базе ВВС США в Техасе 21:23
Путин: Диалог Киева с Донбассом не моя прихоть, он прописан в Минских соглашениях 21:18
УЕФА приостановил дело против "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны" 21:12
Путин заявил, что подумает о написании статьи о русских на Украине 21:08
Премьер Испании призвал разрешить привитым "Спутником V" въезд в Евросоюз 21:01
Путин: Половина украинцев не хочет в НАТО - это умные люди 20:57
Захарова оценила призыв Тихановской к санкциям против предприятий Беларуси 20:54
Путина не задел провокационный дизайн формы футбольной сборной Украины 20:41
В Вооруженных силах более 33,7 тысячи человек вылечили от коронавируса 20:23
Путин заявил об отрицательном отношении к проекту о "коренных народах" Украины 20:22
В Болгарии заподозрили НАТО в причастности к крушению истребителя 19:34
Шойгу: Вакцинацию прошли 93 процента военнослужащих и членов их семей 19:33
Роспотребнадзор усилит ковид-контроль в Москве 19:22
В Госдепе заявили об увеличении влияния России на мировой арене 19:21
Шойгу рассказал о подготовительных учениях перед "Западом-2021" 19:13
В Минфине рассказали, что включают поправки о поддержке регионов 19:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
09.06.2021 21:48
Рубрика: Экономика

Перевозки взяли высоту

Поставщики грузов переключились с моря на авиацию
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(8478)
Грузооборот на авиатранспорте в мире продолжил расти и в апреле на 12% превысил показатели допандемийного 2019 года, сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). В России рост даже выше среднемирового - +17%.

С учетом сезонных колебаний сейчас спрос на грузовую авиаперевозку даже на 5% выше докризисного пика августа 2018 года, указывают в IATA. Рост показали авиакомпании во всех уголках мира, за исключением Латинской Америки. В России, по данным Росавиации, грузооборот гражданской авиации вырос с 630,1 млн тоннокилометров в апреле 2019 года до 736,7 млн в апреле 2021 года. Быстрому увеличению грузовых авиаперевозок способствует восстановление экономики, а также рост перевозок ценных медицинских товаров с учетом повышающихся требований к скорости и качеству доставки, говорит аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина. Руководитель Международного логистического альянса (АСЕХ) Мирослав Золотарев в качестве причин также называет развитие электронной коммерции, требующей быстрых гарантированных сроков доставки. В России основной грузооборот дают отрасли военно-технического сотрудничества, нефтегазовый сектор, перевозка медицинских изделий и лекарств, добавляет он.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Финансист назвал лучший способ вложить 100 тысяч рублей

Сыграли также свою роль торговая война Китая и США, забастовки докеров, отмены судозахода ряда линий после аварии в Суэцком канале в конце марта. Из-за нехватки контейнеров ставки перевозки морем выросли в 4-6 раз по сравнению с уровнем конца 2019 года. Рост ставок грузовых перевозок во всех секторах уже привел к удорожанию товаров для конечного потребителя. Но рост цен происходит не линейно, а в зависимости от типа перевозок и доли затрат на перевозку в себестоимости товаров. На общий уровень цен в России рост объемов авиаперевозок не окажет заметного влияния. На авиатранспорт приходится менее 1% от общего объема перевозимых грузов.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Транспорт Водный транспорт

Главное сегодня

Путин: Санкции США против "Северного потока-2" стали бессмысленными
Глава ГИБДД выступил против снижения скорости в городах до 30 км в час
Коечный фонд для лечения COVID-19 в Москве будет расширен до конца недели
СК опубликовал видео с места убийства двух приставов в Сочи
Лавров: США утаивают важные факты по делу о крушении MH17
Что на самом деле мешает экономике РФ
Правительство разрешило небольшим аптекам продавать лекарства через интернет