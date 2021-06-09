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09.06.2021 01:30
Рубрика: В мире

Макрону дали леща

"Желтые жилеты" напомнили французскому президенту о своем существовании
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Столичный выпуск № 125(8476)
Такое с президентом Франции Эмманюэлем Макроном произошло впервые. Решив пообщаться с народом во время поездки в департамент Дром, что в центре страны, он подошел группе местных жителей, приветствовавших его. Стал пожимать протянутую руку молодого человека в санитарной маске, и в это момент парень другой рукой ударил французского президента по щеке, выкрикнув: "Долой Макронию!" (лозунг, который часто звучит на антиправительственных митингах и означает отторжение всего того, что представляет собой нынешний глава государства. - Прим. В.П.).
Глава Франции стал пожимать протянутую руку молодого человека в санитарной маске, и в этот момент тот другой рукой ударил президента по щеке, выкрикнув: "Долой Макронию!" Фото: allexpille / twitter.com

Охрана Макрона могла бы отреагировать и более оперативно, не допустив пощечины. Напавшего сразу скрутили несколько президентских телохранителей. Позднее в Елисейском дворце, подтвердив инцидент, уточнили, что речь шла скорее не о пощечине, а лишь о попытке ее нанести. По этому делу были задержаны два человека.

В любом случае Макрон довольно быстро пришел в себя и продолжил общение с публикой, а после сел в бронированный автомобиль и отбыл в город Валенс. Там его ждало продолжение программы, связанной с приходящимся на эту среду началом третьего этапа снятия антиковидных ограничений и, в частности, с открытием ресторанов, бистро и прочих гастрономических заведений. Собственно, в местечке Тен-л Эрмитаж, где случилось ЧП, президент посещал лицей, в котором ребят как раз обучают кулинарному и гостиничному делу.

Так кто же поднял руку на главу французского государства? Как сейчас выясняется, им был некто Дамьен Т., уроженец небольшого городка Сен-Валье в департаменте Дром. Ему, а также его приятелю Артуру С. по 29 лет. Оба причисляют себя к "желтым жилетам". Незадолго до происшествия, о котором сейчас трубят все французские СМИ, молодые люди принимали участие в несанкционированном митинге в Валенсе вместе с тремя десятками "желтых жилетов", крестьянами, а также представителями крайне левых организаций. Протестовали против приезда Макрона, а после того, как их разогнала полиция, отправились в Тен-л Эрмитаж и оказались там как раз в тот самый момент, когда президент закончил встречу с лицеистами.

О Дамьене Т. известно, что он увлекается восточными единоборствами и участвует в постановках средневековых поединков

О Дамьене Т. известно, что он увлекается восточными единоборствами и участвует в постановках средневековых поединков на мечах и боевых топорах. Что ему теперь грозит? Судя по всему, судебный процесс и тюремный срок. Вполне возможно, условный. Ведь нынешнее нападение на главу Пятой республики далеко не первое. В 2011 году схожий инцидент произошел с тогдашним президентом Николя Саркози. При схожих обстоятельствах, когда тот проходил вдоль металлического заграждения, отделяющего его от сограждан, один из них схватил Саркози за воротник пиджака с явным намерением ударить, но был нейтрализован охранниками. Спустя несколько месяцев состоялся суд, и нападавшего приговорили к шести месяцам тюрьмы условно.

Между тем

Если пощечина главе государства выглядит случаем все-таки уникальным, то забрасывание сильных мира сего яйцами, помидорами и даже чем потяжелее - вовсе не редкость. Пожалуй, самым резонансным стало "ботинкометание" иракского журналиста Мунтазара аз-Зейди в сторону 43-го президента США Джорджа Буша-младшего на пресс-конференции в Багдаде в 2008 году. Как известно, в восточной культуре подобное выражение протеста считается особенно оскорбительным. Кстати, судьба "ботинок Буша", как окрестили этот "символ протеста против американской оккупации", оказалась бесславной: из-за невиданного ажиотажа вокруг пары обуви, проверенной американскими спецслужбами на наличие взрывчатки, она спустя несколько дней была уничтожена. В свое время ботинки летели в Реджепа Тайипа Эрдогана в его бытность премьером Турции, в занимавших посты президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и премьера Госсовета КНР Вэня Цзябао (примечательно, что дело было в Кембридже, а метателем оказался немецкий студент-генетик).

Фото: EPA/ ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL MAXPPP OUT
Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной

Особенно не везло Хиллари Клинтон. В июле 2012 года кортеж госсекретаря США во время визита в Ирак забросали сразу помидорами, бутылками с водой и теми же ботинками. А в 2014 году недовольная американка запустила туфлей в уже экс-главу Госдепа на лекции в Лас-Вегасе. А вот ее супруга Билла Клинтона в 2001 году встретили яйцами в Варшаве, куда уже бывший президент США тоже приехал с лекцией. Под "яичный" град попадали 23-й президент Франции Николя Саркози (в марте 2012 года ему пришлось прервать вояж в Байонну после того, как его освистали манифестанты, которых оттеснил полицейский спецназ), голливудская звезда Арнольд Шварценеггер в качестве кандидата в губернаторы Калифорнии и экс-премьер Британии Тони Блэр во время автограф-сессии в Дублине. Наконец, в 2002 году немецкие левые анархисты закидали помидорами, а заодно и пакетиками с краской министра иностранных дел Йошку Фишера во время предвыборного митинга (правда, ни один овощ цели не достиг).

А вот несчастному Макрону всегда не везло. Когда он только заступил на пост президента Франции в 2017 году, недовольный парижанин запустил сырым яйцом ему прямо в лоб - и не промахнулся.

Что же касается именно пощечин, то одну такую дал в 2015 году на саммите "Восточного партнерства" в Риге Жан-Клод Юнкер, тогда глава Еврокомиссии, премьеру Венгрии Виктору Орбану - правда, в шутливой форме. "Привет диктатору!" - возопил Юнкер, славившийся эксцентричными выходками, и размашисто ударил Орбана по лицу. Тот не растерялся и парировал: "Привет великому герцогу!"

Подготовила Екатерина Забродина

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