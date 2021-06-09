Принят закон о поиске пропавших людей по геолокации

Изменения вносятся в закон об оперативно-розыскной деятельности. Инициативу предложили сенаторы во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также ряд депутатов от "Единой России".

Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, в ходе поисковых работ счет идет на часы, и промедление может стоить человеку жизни. Так, к примеру, заблудившийся в лесу грибник, либо ушедший из дома пожилой человек могут погибнуть.

А благодаря принятию такого закона оперативные службы смогут искать пропавших людей по местоположению их мобильных телефонов, не дожидаясь разрешения суда.

Как показывает практика, большинство из пропавших имеют при себе мобильные телефоны, добавил спикер Госдумы. "И использование сведений о месте нахождения абонента в сети - наиболее эффективный способ найти их как можно быстрее, - резюмировал парламентарий. - Даже если в какой-то момент сеть пропала, можно определить последнее местоположение, когда телефон был в сети, и это значительно сузит круг поисков".

В ходе работы над документом депутатам удалось найти баланс, считает глава комитета ГД по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Обеспечивается незамедлительный розыск людей, но при этом сохраняется и тайна связи, пояснил он.

"Законопроект дает возможность предоставлять доступ оперативно-розыскным службам к сведениям о геолокации и биллинге лиц, оказавшихся без вести пропавшими, - заявил глава комитета на пленарном заседании. - При этом мы сохранили существующие конституционные принципы - в том числе право на тайну связи, поэтому о каждом таком факте уведомляется суд".

Согласно поправкам, в течение 24 часов с момента поступления сообщения о пропаже человека можно будет получить информацию о том, с кем тот связывался по мобильному, а также где в данный момент находится телефон. При этом оперативные службы должны будут в течение суток уведомить суд о своих действиях, и если после этого в течение 48 часов разрешение суда не будет получено, прекратить использовать доступ к данной информации.

Инициатива ускоряет возможность розыска, но не является панацеей, констатировал Хинштейн. По его словам, сегодня очень остро стоит вопрос точности геолокации и биллинга. Нередки случаи, когда даже при наличии этих сведений ни полиция, ни МЧС, ни волонтеры не могут найти людей, потому что нет точной привязки данных к месту.

"Мы будем от лица фракции "Единой России" ставить вопрос перед руководством страны о том, чтобы поручение президента по данной теме не закрывалось. Мы продолжим работу над тем, чтобы законом была закреплена точность данных, получаемых по геолокации. Это позволит сразу же находить людей", - сказал Александр Хинштейн.