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Рубрика: Общество

Продолжается прием заявок на всероссийскую Премию "Импульс добра"

Продолжается прием заявок на всероссийскую Премию "Импульс добра", вручаемую за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России. Заявки принимаются до 1 июля 2021 года. Призовой Фонд Премии в этом году - 2 480 000 рублей. Прием заявок осуществляется онлайн по ссылке.

Ежегодная Премия "Импульс добра", учрежденная Фондом региональных социальных программ "Наше будущее", присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, СМИ и образовательным учреждениям.

Лауреатов Премии определяет Общественный совет Фонда "Наше будущее", в состав которого входят общественные деятели, руководители государственных и общественных организаций, представители органов исполнительной и законодательной власти. Председателем Общественного совета является учредитель Фонда "Наше будущее" Вагит Алекперов.

"В этом году Премия отмечает свое 10-летие. За предыдущие годы к нам поступило 1843 заявки из 81 региона России, а лауреатами стали 89 человек", - рассказала Директор Фонда "Наше будущее" Наталия Зверева.

Среди лауреатов Премии прошлых лет - заслуженные артисты России Сергей Безруков и Константин Хабенский, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ VII созыва Ольга Епифанова, социальные предприниматели Роман Аранин и Антон Кучумов, Первый канал и ТАСС.

Номинации Премии "Импульс добра - 2021": За личный вклад в развитие социального предпринимательства; За системный подход к социальному предпринимательству; За лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства; За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства; За лучшее освещение социального предпринимательства в информационном пространстве; За лучшую российскую образовательную программу в сфере социального предпринимательства; За лучший импакт-проект.

Церемония награждения Лауреатов Премии состоится 7 октября 2021 года.

Общество Соцсфера Соцзащита

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