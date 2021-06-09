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Текст:   Лидия Захарова 
10:25 09.06.2021

Программы по страхованию жилья от ЧС запустят в 47 регионах

Программы возмещения ущерба, причиненного жилью, с использованием механизма добровольного страхования разработают в 47 регионах, сообщает пресс-служба Минфина. В 25 регионах уже определен орган, ответственный за разработку и реализацию программ, а в 21 регионе созданы рабочие группы. Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев на онлайн-совещании с регионами по разъяснению положений закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.

Фото: Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС
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"Основные цели данного закона - это повышение эффективности расходования бюджетных средств на возмещение ущерба в результате ЧС, а также повышение страховой культуры и ответственности граждан за свое имущество. Необходимо, чтобы в каждом регионе была разработана программа, которая позволит гражданам получать полноценную страховую защиту жилья по договору добровольного страхования. Стоимость такого договора должна быть значительно ниже, чем стоимость коммерческого страхования жилых помещений", - отметил Алексей Моисеев.

Для повышения заинтересованности региональных органов власти ранее Минфин издал приказ, предусматривающий возможность разработки программ, реализация которых не требует дополнительных расходов субъектов РФ с дефицитными бюджетами.

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