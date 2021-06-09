Путин: Диалог Киева с Донбассом не моя прихоть, он прописан в Минских соглашениях

Власти Украины не хотят разговаривать с народом Донбасса, несмотря на то, что это прописано в Минских соглашениях, отметил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24". По его мнению, Киев просто не хочет выполнять свои обязательства.

"Что касается Донбасса и киевских властей сегодняшних - это не наша, не моя прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с людьми с Донбасса. Так прописано в Минских соглашениях, и под ними стоят подписи непризнанных республик ЛНР, ДНР. Подписи стоят", - подчеркнул российский лидер.

По его словам, тогдашний президент Украины Петр Порошенко настоял, чтобы под документом стояли подписи также руководителей двух республик Донбасса. "Представители Донбасса не хотели этого делать, нам пришлось провести с ними достаточно большую работу, мы убедили в том, что это целесообразно, это нужно сделать. А теперь киевские власти не хотят с ними разговаривать", - констатировал Путин.

Он также напомнил, что официальный Киев никак не отреагировал на убийство лидера ДНР Александра Захарченко. "Об этом как-то никто не вспоминает. Это, конечно, говорит о том, что желания исполнять Минские соглашения у сегодняшних киевских властей просто нет", - резюмировал президент России.