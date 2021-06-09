Путин и Байден пообщаются с журналистами после саммита в Женеве

Президенты России и США намерены пообщаться с представителями СМИ после их саммита в Женеве, но в каком формате пройдет эта встреча, пока неясно. Об этом почти одновременно заявили пресс-секретари лидеров Дмитрий Песков и Джен Псаки.

"Президент Путин открыт к любому варианту [общения с прессой] - с и без совместной пресс-конференции. Сам президент в любом случае намерен пообщаться с кремлевским пулом", - приводит РИА Новости слова Пескова.

"Что я могу подтвердить - у вас [журналистов] будет возможность задать вопросы президенту Байдену, мы, конечно, надеемся, что у вас также будет и возможность задать вопросы президенту Путину. В каком формате, узнаем в ближайшие пару дней", - заявила, в свою очередь, на брифинге в Белом доме Псаки.

Напомним, саммит лидеров РФ и США состоится 16 июня в Женеве.