Новости

Портал госуслуг заполнит заявление за пользователя 23:18
В Афганистане боевики убили десять специалистов по разминированию 22:56
Власти Португалии отложили снятие ограничительных мер из-за роста инфекций 22:32
В Сирии подорвался российский бронеавтомобиль, один военный погиб 22:04
Путин и Байден пообщаются с журналистами после саммита в Женеве 21:57
Сирия станет одной из тем саммита РФ и США в Женеве 21:44
Байден обсудит "Северный поток-2" с Меркель на саммите G7 21:41
Кудрин: России придется конвертировать около 40 млрд долларов из ФНБ 21:38
Путин: Санкции США против "Северного потока-2" стали бессмысленными 21:27
Стрельба произошла на базе ВВС США в Техасе 21:23
Путин: Диалог Киева с Донбассом не моя прихоть, он прописан в Минских соглашениях 21:18
УЕФА приостановил дело против "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны" 21:12
Путин заявил, что подумает о написании статьи о русских на Украине 21:08
Премьер Испании призвал разрешить привитым "Спутником V" въезд в Евросоюз 21:01
Путин: Половина украинцев не хочет в НАТО - это умные люди 20:57
Захарова оценила призыв Тихановской к санкциям против предприятий Беларуси 20:54
Путина не задел провокационный дизайн формы футбольной сборной Украины 20:41
В Вооруженных силах более 33,7 тысячи человек вылечили от коронавируса 20:23
Путин заявил об отрицательном отношении к проекту о "коренных народах" Украины 20:22
В Болгарии заподозрили НАТО в причастности к крушению истребителя 19:34
Шойгу: Вакцинацию прошли 93 процента военнослужащих и членов их семей 19:33
Роспотребнадзор усилит ковид-контроль в Москве 19:22
В Госдепе заявили об увеличении влияния России на мировой арене 19:21
Шойгу рассказал о подготовительных учениях перед "Западом-2021" 19:13
В Минфине рассказали, что включают поправки о поддержке регионов 19:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
09.06.2021 21:57
Рубрика: Власть

Путин и Байден пообщаются с журналистами после саммита в Женеве

Президенты России и США намерены пообщаться с представителями СМИ после их саммита в Женеве, но в каком формате пройдет эта встреча, пока неясно. Об этом почти одновременно заявили пресс-секретари лидеров Дмитрий Песков и Джен Псаки.

Сирия станет одной из тем саммита РФ и США в Женеве

"Президент Путин открыт к любому варианту [общения с прессой] - с и без совместной пресс-конференции. Сам президент в любом случае намерен пообщаться с кремлевским пулом", - приводит РИА Новости слова Пескова.

"Что я могу подтвердить - у вас [журналистов] будет возможность задать вопросы президенту Байдену, мы, конечно, надеемся, что у вас также будет и возможность задать вопросы президенту Путину. В каком формате, узнаем в ближайшие пару дней", - заявила, в свою очередь, на брифинге в Белом доме Псаки.

Напомним, саммит лидеров РФ и США состоится 16 июня в Женеве.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Президент Администрация Президента Россия и США

Главное сегодня

Путин: Санкции США против "Северного потока-2" стали бессмысленными
Глава ГИБДД выступил против снижения скорости в городах до 30 км в час
Коечный фонд для лечения COVID-19 в Москве будет расширен до конца недели
СК опубликовал видео с места убийства двух приставов в Сочи
Лавров: США утаивают важные факты по делу о крушении MH17
Владимир Путин расширил меры поддержки семей с детьми
КС разъяснил правила оплаты тепловой энергии