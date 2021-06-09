Путин оценил угрозу для России в случае вступления Украины в НАТО

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09.06.2021 23:15
Рубрика: Власть

Красная линия

Владимир Путин рассказал об угрозе для России в случае вступления Украины в НАТО
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Столичный выпуск № 127(8478)
Украинский законопроект о коренных народах стал мощным ударом по русскому народу и напоминает идеи нацистской Германии. Об этом Владимир Путин рассказал в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, которое транслировалось на телеканале "Россия 24". Президент также прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО и ситуацию вокруг Минских договоренностей.
Владимир Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО, законопроект "о коренных" народах Украины и Минские договоренности. Фото: vesti.ru Владимир Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО, законопроект "о коренных" народах Украины и Минские договоренности. Фото: vesti.ru
Владимир Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО, законопроект "о коренных" народах Украины и Минские договоренности. Фото: vesti.ru

"Вообще само по себе деление на коренные, первосортные, второсортные категории людей и так далее - это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии", - заявил президент. Такая дискриминация неприемлема и не соответствует никаким нормам международного гуманитарного права, подчеркнул Путин. По его словам, это плохо для всех народов, которые являются коренными, но для русского народа это имеет особое значение.

Российский лидер напомнил, что, согласно переписи советского периода, речь идет о миллионах людей, которые писали себя русскими и проживали на этой территории. "Никто не захочет быть людьми второго сорта, я уже не говорю о дискриминации по языку и по другим составляющим нормальной жизни человека, но это приведет к тому, что сотни тысяч, а может, миллионы вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому", - сказал Путин. При этом международное сообщество "предпочитает не замечать ничего, в том числе и свастику, с которой по городам Украины ходят неонацисты".

Международное сообщество предпочитает не замечать ничего, в том числе и свастику, с которой по городам Украины ходят неонацисты

Путин также заметил, что сама Украина - это порождение советского периода. "Большевики, организуя Советский Союз, создали союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что эти территории пришли в состав Российского государства - процесс их воссоединения с Россией начался в 1654 году, после Переяславской рады. И тогда те люди, которые проживали на этих территориях, это три области, так вот эти люди считали и называли себя русскими", - рассказал президент. Путин пообещал написать отдельную статью по этому поводу.

Президент также не считает "болтовней" разговоры о вступлении Украины в НАТО, несмотря на мнение российской общественности. "Да, я знаю, вижу комментарии наших обозревателей, вижу реакцию наших средств массовой информации, наших политиков. Все так немножко посмеиваются над Зеленским, говорят, все это болтовня, ничего здесь не будет, и так далее. У меня другое мнение", - сказал Путин. Он подчеркнул, что гарантий невступления Украины в НАТО нет, есть только формальные ограничения. "Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае никто не говорит "нет", - сказал он.

При этом киевские власти, принимая решение о вступлении страны в НАТО, должны учитывать мнение половины населения, которое не хочет оказаться на линии огня в случае присоединения к альянсу, заявил Путин. "Я думаю, что руководство страны не может не признать, что большинство, по последним данным, которые публикуются, там 50 на 50 примерно, но как минимум 50 процентов жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО", - сказал он. Путин отметил, что если Украина станет членом объединения, то подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до центральной части России составит менее 7-10 минут. "Это для нас красная линия или нет?" - задал риторический вопрос президент.

И привел другой пример - размещение Россией ракет на Кубе, когда подлетное время до Вашингтона - 15 минут, а для 7-10 минут нужно было бы разместить ракеты у северной границы Мексики или южной границы Канады". Это для США красная линия или нет?" - вновь задал вопрос глава государства.

Фото: ТАСС/ youtube.com
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В интервью Владимир Путин также затронул тему урегулирования ситуации в Донбассе. Он подчеркнул, что необходимость диалога Киева с Донбассом не его прихоть, а есть соответствующие договоренности. "Так прописано в Минских соглашениях, и под ними стоят подписи непризнанных республик ЛНР, ДНР. Подписи стоят", - сказал он. Он напомнил, что бывший президент Украины господин Петр Порошенко настаивал на том, чтобы были поставлены подписи руководителей этих двух республик. "Они просили нас об этом. И мы, кстати говоря, представители Донбасса не хотели этого делать, нам пришлось провести с ними достаточно большую работу, мы убедили в том, что это целесообразно, это нужно сделать. А теперь киевские власти не хотят с ними разговаривать", - добавил Путин. Он напомнил, что был убит один из руководителей республик. "Ведь (первого главу ДНР Александра. - Прим. "РГ") Захарченко убили. Убили человека. Руководителя одной из республик. И тишина. Тоже об этом как-то никто не вспоминает. Это, конечно, говорит о том, что желания исполнять Минские соглашения у сегодняшних киевских властей просто нет", - сказал президент России.

У России и Украины столько накопилось проблем, что нужно говорить об этом, в том числе на возможной встрече с Зеленским, не ограничиваясь общими темами о международной безопасности, считает Владимир Путин.

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