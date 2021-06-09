Путин: Половина украинцев не хочет в НАТО - это умные люди

Киевские власти, принимая решение о вступлении страны в НАТО должны учитывать мнение половины населения, которое не хочет оказаться на линии огня в случае присоединения к альянсу, считает президент России Владимир Путин. Такое мнение он высказал в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканалу "Россия 24".

"Я думаю, что руководство страны не может не признать, что большинство, по последним данным, которые публикуются, там 50 на 50 примерно, но как минимум 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО", - заявил Владимир Путин.

По его мнению, это умные люди, которые "понимают, что не желают оказаться на линии огня". "Они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом", - подчеркнул президент РФ. "Кроме всего прочего эти люди, судя по всему, ощущают себя частью нашей общей цивилизации и не хотят, чтобы одна часть этой цивилизации противостояла другой части цивилизации и при этом исполняла какой-то танец под чужую музыку", - добавил Владимир Путин.

"Умные люди", - резюмировал он.

Также в интервью Павлу Зарубину Владимир Путин отметил, что в случае вступления Украины в НАТО подлетное время, например, от Харькова или Днепропетровска до центральных регионов России, до Москвы составит 7-10 минут.