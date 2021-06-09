Путин рассказал, о чем хотел с ним поговорить Зеленский

Лидер соседней Украины предложил Владимиру Путину в ходе возможной встречи поговорить о международной безопасности. Об этом сам президент РФ рассказал в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 24".

"Нам всегда есть о чем говорить, имея в виду, что мы соседи. Но сейчас дело даже не в этом уродливом проекте закона (о коренных народах Украины - прим. "РГ"), а дело в том, что когда мы спросили на уровне администрации, о чем же предполагается поговорить, мы получили ответ - вам, может, покажется это странным - в целом предлагалось говорить о международной безопасности", - сообщил Владимир Путин.

"Это, конечно, важно, международная безопасность важна для всех, в том числе - для России, для Украины, но мне думается, что у нас и в двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом", - добавил он.