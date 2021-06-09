Путин: Санкции США против "Северного потока-2" стали бессмысленными

Президент России Владимир Путин считает, что санкции США против проекта "Северный поток - 2" утратили смысл, потому что первая нитка трубопровода уже достроена. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Россия-24".

"Здесь уже бессмысленно дальше сопротивляться, вводить санкции, потому что мы его достроили, первая нитка готова", - заявил российский лидер. По его мнению, все, что США предпринимали против "Северного потока-2", "явно противоречило интересам европейских стран, ФРГ". "Но Штаты делали это, потому что им так выгодно", - подчеркнул президент.

"Вроде как (США) отказались от этих санкций, но введут так, таким темпом и туда, куда посчитают нужным, абсолютно игнорируя интересы других участников международного общения", - добавил он.