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Александр Гинцбург и Александр Мажуга обсудили вопросы разработки вакцин

09.06.2021 / 16:48
Академик РАН и РАМН, директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Фото: Полина Коник
Академик РАН и РАМН, директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Фото: Полина Коник
Академик РАН и РАМН, директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург и ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга обсудили возможность разработки единой всемирной вакцины от коронавирусной инфекции. Александр Гинцбург также считает важными предложения Александра Мажуги о необходимости популяризации науки и поддержке молодых ученых.

"Мы отразили удар коронавируса. Разработка вакцины - настоящая победа, - сказал он. - Но, чтобы быть готовым к новым вызовам - необходимо наращивать научный потенциал, необходимы молодые, энергичные профессионалы. Внушает надежду то, что у нас есть такие специалисты. Один из ярких примеров - Александр Мажуга. Молодой ученый мирового уровня, преподаватель, исследователь, ректор РХТУ имени Д. И. Менделеева, возглавивший вуз в 38 лет!".

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Особое внимание директор Центра имени Гамалеи уделил работе Александра Мажуги и его коллег во время пандемии: "Лаборатория Мажуги принимала участие в разработке вакцины. Подчеркну, что Александр Мажуга - настоящий профессионал, его сильная сторона в междисциплинарном мышлении - на стыке химии, биологии, медицины, технологии".

"Уверен, что за такими профессионалами - будущее нашей науки. Но помимо сугубо научной работы очень важно выстраивать диалог между наукой, обществом и государством. Как ученый, преподаватель и ректор Александр Мажуга прекрасно понимает, что нужно студентам и молодым ученым, как нужно выстраивать работу научных кластеров и исследовательских центров чтобы нарастить тот потенциал, на который будет опираться отечественная наука, а значит и вся наша страна в будущем", - уверен Александр Гинцбург.

Центр им. Н.Ф. Гамалеи под руководством Александр Гинцбурга разработал вакцину "Спутник V", которая стала первой в мире вакциной от коронавирусной инфекции. В России препарат был зарегистрирован в августе 2020 года, уже 65 стран мира одобрили его для применения. Кроме того, Центру принадлежит и однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт", которая была зарегистрирована в начале мая. По словам Александра Гинцбурга, в конце 2021 - начале 2022 года будут запущены клинические исследования интерназальной вакцины от коронавируса авторства Центра будут запущены, а сам препарат может быть зарегистрирован в 2022 году.

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