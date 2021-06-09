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Рубрика: Экономика

Балчуг разделенный

В программе благоустройства - пять тысяч адресов
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 125(8476)
Более пяти тысяч адресов вошло в перечень работ по благоустройству районов, улиц и парков на предстоящий сезон. Такой масштаб объясняется тем, что коммунальщикам в этом году приходится наверстывать планы, отложенные из-за пандемии прошлым летом.

"Работы начались повсеместно во всех округах города, - рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. - Ими заняты около 40 тысяч человек и 12 тысяч единиц техники. Наша задача - основные из них закончить к 1 сентября". Идет замена бордюров, дорожного полотна и покрытия тротуаров, старые лампы накаливания в уличном освещении меняются на светодиодные фонари, во дворах устанавливаются дополнительные мачты освещения. Провода везде убирают под землю - так они дольше служат и не портят вид города.

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы.
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В прудах чистят дно, укрепляют берега и во многих местах пускают рыбу. На детских и спортивных площадках меняют устаревшее оборудование на современное, укладывают безопасное мягкое покрытие.

Что именно важнее всего сделать этим летом, рассказал Петр Бирюков, коммунальщикам подсказали москвичи во время встреч перед началом сезона работ. Например, в районе Тропарево-Никулино сейчас идет благоустройство парка Летчиков-испытателей. Помимо типовых работ, здесь по просьбе владельцев собак для прогулок их питомцев оборудуют специальную площадку, а также благоустроят восемь прилегающих к парку дворов.

На северо-востоке столицы отремонтируют пять прудов и прилегающие к ним территории. В частности, в Алтуфьевском районе обновят сквер с прудом "Марс", расположенные при кинотеатре с таким же названием. Еще больше предстоит сделать в Гольяновском парке, где только площадь самого пруда - восемь гектаров. А надо привести в порядок и около 30 гектаров прилегающей территории. Появятся здесь и необычные велосипедные трассы и каменистые японские цветники - рокарии. Самые же масштабные работы идут на улице Красная Пресня и на острове Балчуг. Как рассказали "РГ" в комплексе городского хозяйства, особенностью проекта на Балчуге стала идея разделения пространства на историческое вдоль линии домов и современное у воды. Разделят территорию своеобразно - с помощью уличных фонарей, в старой части их поставят в стиле позапрошлого века. А на улице Красная Пресня облагораживают парк Декабрьского восстания и приводят в порядок историческое здание - кордегардию Пресненской заставы.

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